In Norwegen sind in einer Moschee Schüsse gefallen. (Symbolbild)

Oslo. In einer Moschee in Norwegen sind am Samstag Schüsse gefallen. Eine Person wurde verletzt. Ein Mann wurde anschließend festgenommen.

Ein Verletzter bei Schüssen in Moschee in Norwegen

Ein Mensch ist am Samstag durch Schüsse in einer Moschee in Norwegen verletzt worden. Unmittelbar danach sei ein Verdächtiger im Islamischen Zentrum Al-Noor in Baerum westlich von Oslo festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Angreifer sei zuvor von Moschee-Besuchern überwältigt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Der Tatverdächtige sei ein gebürtiger Norweger, hieß es. Weitere Angreifer seien an dem Vorfall vermutlich nicht beteiligt gewesen, hieß es weiter. Weitere Details oder Hintergründe zum Geschehen wurden nicht veröffentlicht. Nach örtlichen Medienberichten wurde das Gebiet um die Moschee weiträumig abgeriegelt. (dpa/jei)