Terrorverdacht in ICE: Ein Zug auf dem Weg nach Göttingen (Symbolbild)

Berlin. Ein Mann redet in einem ICE von einem Anschlag. Panik bricht aus: Der Zug wird geräumt, 900 Menschen müssen am nächsten Bahnhof raus.

ICE: Mann droht mit Anschlag - Hunderte Passagiere in Panik

Panik bei Fahrgästen eines ICE der Deutschen Bahn: Bahnreisende hatten die Polizei per Notruf alarmiert, weil sie einen Anschlag befürchteten. Grund dafür war das Verhalten eines offensichtlich geistig verwirrten Mannes. Der Mann wurde festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 55-jährigen Deutschen, der der Polizei nicht als Gefährder bekannt ist.

Was war geschehen? Der Mann, der ebenfalls an Bord des Zuges war, hatte während der Fahrt Drohungen von sich gegeben. Dabei habe er auch erwähnt, dass er Sprengstoff dabei habe, wie das Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND) berichtet. Doch die Befürchtung habe sich nicht bestätigt, heißt es weiter. Der Mann habe keinen Sprengstoff dabei gehabt.

Deutsche Bahn: Panik im ICE – Das Wichtigste in Kürze:

Am Bahnhof in Göttingen ist ein Mann festgenommen worden

Er hatte im ICE mit einem Anschlag gedroht und von Sprengstoff geredet

Das löste Panik bei den Fahrgästen aus - der Zug wurde geräumt

Nach einer Überprüfung bestätigte sich der Verdacht nicht

Der Mann kam in eine psychiatrische Einrichtung

Auf Anordnung der Bahn wurde der Zug gegen 10 Uhr bei seinem planmäßigen Stopp in Göttingen geräumt: 900 Fahrgäste mussten ihre Reise von München nach Hamburg am Samstag in Göttingen unterbrechen und den ICE verlassen. Eine Stunde habe die Evakuierung gedauert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Spürhunde seien zwar angefordert, dann aber wieder abgezogen worden, weil sich früh abzeichnete, dass es sich um keinen Anschlag handelte.

Nachdem der Zug angehalten wurde, sei der Mann festgenommen worden. Auch Teile des Bahnhofes wurden anschließend untersucht. Doch weder dort, noch im Zug konnten die Beamten Sprengstoff finden. Laut RND wurde das Gleis für 75 Minuten gesperrt. „Der Mann war verwirrt und wurde auch in eine Psychiatrische Einrichtung gebracht“, sagte ein Sprecher zum RND.

Bahn will Sicherheit nicht gefährden

Die Bahn hat einen ICE räumen lassen. Tatsächlich hatte keine Terror-Gefahr bestanden. Das Unternehmen wollte die Sicherheit der Fahrgäste allerdings nicht gefährden und hatte sich zur Evakuierung entschieden, solange die Situation noch nicht geklärt war.

Terror-Verdacht in ICE in Göttingen – auch Bahnhof wurde geräumt

In der Station Göttingen wurden nicht nur der Zug, sondern auch das Bahnhofsgebäude zeitweise komplett für Menschen gesperrt. Bei der Durchsuchung sei der offensichtlich verwirrte Mann festgenommen worden.

⚠️Niedersachsen



Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen wegen polizeilichen Ermittlungen im Bahnhof Göttingen./jf — Störungen im Bahnverkehr (@StoerungenBahn) August 17, 2019

Der 55-jährige Deutsche wurde nach seiner Festnahme anschließend Ärzten in einer Fachklinik übergeben.

Ende des vergangenen Jahres waren mehrere Menschen verdächtigt worden, einen Terroranschlag am Flughafen Stuttgart zu planen – die Chronik eines Fehlalarms ist peinlich für die Behörden. Grundsätzlich ist eine hohe Alarmbereitschaft bei den Ermittlern vorhanden. Offenbar zurecht: Seit 2010 verhinderten sie insgesamt 2013 Terroranschläge. (ses/dpa)