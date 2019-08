Das sind die bestverdienenden Schauspieler der Welt

Diese Schauspieler verdienen am besten

Platz 9: Paul Rudd. Der US-Schauspieler verdiente in den vergangenen zwölf Monaten umgerechnet rund 37 Millionen Euro (41 Millionen Dollar). Das liegt vor allem an seiner Arbeit in den Marvel-Filmen „Avengers: Endgame“ und „Ant-Man“ – zusätzlich zu seiner Gage ist Rudd an den Erlösen beteiligt. Der 50-Jährige hat außerdem in weiteren Filmen mitgespielt.

Foto: Dave Starbuck / Future Image / imago