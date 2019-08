Polizei ermittelt zu tödlichen Schüssen in Berlin

Polizeieinsatz am Tatort in Berlin-Moabit.

Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort.

Berlin Kriminalpolizisten beugen sich in einem blauen Zelt über eine Leiche und suchen nach Spuren. Am helllichten Tag wurde in der Hauptstadt ein Mann Opfer eines ungewöhnlichen Tötungsdelikts. Die Umstände der Tat werfen Fragen auf.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Moabit gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat weiter. "Zur Stunde gibt es keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen.

Der Mord geschah am Freitagmittag in einem kleinen Park nahe der Spree. Noch am Nachmittag gab es laut Staatsanwaltschaft eine Festnahme. Die Polizei sprach von einem Radfahrer, der unter Verdacht stehe.

Am Abend sollen Taucher der Polizei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Tatwaffe, eine Pistole, am Holsteiner Ufer in der Spree gefunden haben - nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt. Auch das Fahrrad soll dort gefunden worden sein. Den Informationen zufolge soll der Täter das Opfer in den Kopf geschossen haben. Nach einem "Bild"-Bericht soll der Tote ein islamistischer Gefährder aus Tschetschenien gewesen sein.

Die "Berliner Morgenpost" beschrieb die Tat - gestützt auf die Aussage einer Zeugin - als regelrechte Hinrichtung. Demnach sagte die Zeugin, der Täter habe sich dem Opfer von hinten auf dem Fahrrad genähert. Aus wenigen Metern Entfernung habe er dann geschossen. Als das Opfer auf dem Boden gelegen habe, habe der Täter ein zweites Mal geschossen und sei danach mit dem Rad geflohen.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, bestätigte am Abend keine Details, sondern verwies auf einen Tweet der Generalstaatsanwaltschaft. Dort hieß es: "Weitere Einzelheiten können im Hinblick auf die andauernde Tatortarbeit und die weiteren Ermittlungen, auch zur Identität des Getöteten, derzeit nicht veröffentlicht werden."

Die Polizei war mit zahlreichen uniformierten Beamten und vielen Spezialisten der Mordkommission am Tatort. Sie sperrten den Tatort mit rot-weißem Flatterband ab und schirmten die Leiche in einem blauen Zelt ab. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler in einem weißen Schutzanzug offensichtlich Spuren untersuchte. Laut Staatsanwaltschaft wurden Tatspuren am Körper sowie an der Kleidung entdeckt.

Oberstaatsanwalt Ralph Knispel sagte, das Opfer sei vor seiner Ermordung durch den Park gelaufen. Laut Staatsanwaltschaft war die Identität des Toten unklar. Noch am Freitag sollte vor Ort eine erste Leichenschau erfolgen. Danach solle dann mit einer Obduktion die Todesursache zweifelsfrei festgestellt werden, hieß es.