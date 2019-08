Schauspieler Dominique Horwitz bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Unfall im thüringischen Weimar: Schauspieler Dominique Horwitz – bekannt vor allem aus dem „Tatort“ – ist am Samstagvormittag mit seinem Motorrad verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der dpa am frühen Nachmittag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Wie der Sender mdr berichtet, stieß der 62-Jährige mit seinem Motorrad mit einem Kleintransporter zusammen. Nach Informationen der „Bild“ missachtete der Fahrer des Transporters beim Linksabbiegen das entgegenkommende Motorrad und kollidierte mit der Maschine des Schauspielers.

Noch ist die genaue Ursache des Unfalls unklar. Laut der Polizeisprecherin kam Horwitz in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters sei bei dem Unfall nicht verletzt worden.

Auch hat die Polizei noch nicht offiziell bestätigt, dass es ich bei dem Motorradfahrer um den Schauspieler Dominique Horwitz handelt.

Dominique Horwitz – vor allem als Krimi-Darsteller bekannt

Horwitz ist nicht nur Schauspieler im Theater und Fernsehen, er hat sich auch als Sänger und Schriftsteller einen Namen gemacht. Er schrieb unter anderem den Krimi „Tod in Weimar“ (2015).

Geboren wurde er in Paris, dort wuchs er auch auf. Er lebte lange in Hamburg und wohnt seit einigen Jahren in der Nähe von Weimar.

„Tatort“ aus dem Jahr 2017: Die Schauspieler Nora Tschirner, Dominique Horwitz, Therese Hämer und Christian Ulmen. Foto: imago stock&people / imago/Thomas Müller

Bekannt ist Horwitz unter anderem aus Filmen wie „Anne Frank“ (2001) und „Sams in Gefahr“ (2003). Bisher spielte er auch in zahlreichen „Tatort“-Episoden mit, das erste Mal im Jahr 1978. Dabei schlüpfte er in verschiedene Rollen.

2015 spielte er die Titelrolle in Schillers „Wallenstein“ am Deutschen Nationaltheater Weimar. Auch am Deutschen Theater in Berlin und am Thalia-Theater in Hamburg spielte er. Als Sänger war er unter anderem schon mit einem Programm aus Liedern des Chansonniers Jacques Brel unterwegs. (ta/ba/sdo/dpa)