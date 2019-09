Legendärer Modefotograf Peter Lindbergh gestorben

Vor einigen Monaten fotografiert er noch Helene Fischer für das Cover der deutschen Ausgabe der „Vogue“ – nun ist er tot: Der Modefotograf Peter Lindbergh ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Es gibt kaum einen Filmstar, den Peter Lindbergh nicht vor der Linse hatte. Als Modefotograf war er schon zu Lebzeiten eine Legende. „Mit großer Trauer geben wir den Tod von Peter Lindbergh am 3. September 2019 bekannt“, heißt es auf dem Instagram-Account des Fotografen.

Peter Lindbergh tot - Fakten zum Modefotografen

Peter Lindbergh wurde am 23. November 1944 in Lissa geboren

Seine Kindheit verbrachte er in Duisburg (NRW), später lebte er in der Schweiz und Berlin

Sein größtes Vorbild war Vincent von Gogh

Weibliche Models in Männerhemden – heute nichts Besonders, in der Fashionfotografie der 80er Jahre revolutionär. Lindbergh hat damit eine neue Ära der Mode- und Modelfotografie eingeläutet.

Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Helene Fischer ziert das Cover der deutschen „Vogue“, die mit ihrer neuen Ausgabe ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Wir zeigen einige Bilder vom Shooting mit der Schlagersängerin. Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland Stimmen Sie ab 8 Bewertungen

Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Für die „Vogue“ wurde die Sängerin von Starfotograf Peter Lindbergh in Szene gesetzt. Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Die Jubiläumsausgabe der „Vogue“ mit den Bildern von Helene Fischer erscheint am 4. Dezember. Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Lindbergh, der In Duisburg aufwuchs und in Krefeld studierte, arbeitete für und mit berühmten Modeschöpfern – Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani – und war mit seinen markanten Schwarzweißbildern bei Magazinen wie Vogue, Vanity Fair, den New Yorker und den Rolling Stone ein gefragter Mann.

Helene Fischer von Fotos gerührt

Über das Shooting mit Helene Fischer, immerhin erfolgreichste deutsche Sängerin, sagte Lindbergh, er sei ganz beseelt nach Hause gegangen. Die Schwarzweiß-Fotos von Starfotograf Peter Lindbergh erinnern stark an die 90er, die Zeit der Supermodels. In einem Video sagt Fischer beim Angucken der Bilder: „Oh Gott, ist das ehrlich, Wahnsinn“ und „Ich habe noch nicht mal meine Wimpern getuscht!“ (bekö/dpa)