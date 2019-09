Röstzwiebeln wegen Metallsplittern zurückgerufen

Düsseldorf. Ein Hersteller aus den Niederlanden ruft Röstzwiebeln zurück, die unter anderem bei der Einzelhandelskette Real in Deutschland verkauft wurden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich kleine Metallsplitter in dem Produkt befinden, teilte Real in einer Kundeninformation mit, die das Portal Lebensmittelwarnung.de veröffentlichte. Bei Real sei das Produkt "TOP Taste Röstzwiebeln 280g" mit den Losnummern L 9142, L 9143 und L 9144 betroffen. Kunden könnten bereits gekaufte Ware zurückgeben.

