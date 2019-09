Kosmischer Besuch: 370-Meter-Asteroid passiert die Erde

Darmstadt. In der Nacht zu Sonntag sollten Astro-Fans ihre Teleskope in den Himmel richten: So nah dürfte uns „2000 QW7“ lange nicht kommen.

Bei einem Einschlag würde „2000 QW7“ mit seinen 370 Metern Durchmesser wohl schlimme Schäden auf der Erde anrichten. Zum Glück fliegt der Asteroid so weit an uns vorbei, dass keine Gefahr besteht: etwa fünf Millionen Kilometer. Astro-Fans mit einem Teleskop können den Brocken in der Nacht zu Sonntag also ganz entspannt beim Passieren der Erde beobachten.

„Spannend sind Asteroiden, die innerhalb der Mondbahn mit bis zu 400.000 Kilometern Abstand an der Erde vorbeifliegen“, erklärt Detlef Koschny, Asteroiden-Experte bei der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Alles, was weiter weg sei, beobachte die Esa nicht. Der im Jahr 2000 entdeckte Körper „2000 QW7“ stehe deshalb auch nicht auf der sogenannten Risikoliste der Raumfahrtagentur.

Im Jahr 2068 kommt „2000 QW7“ wieder an der Erde vorbei

„Auf der Liste sind nur die Asteroiden aufgeführt, die in den nächsten 100 Jahren theoretisch auf die Erde treffen könnten.“ Das sei bei „2000 QW7“ definitiv nicht der Fall. Bemerkenswert sei allerdings die Größe des Asteroiden: Wäre er auf der derzeit 880 Asteroiden umfassenden Risikoliste, so würde er sich in puncto Größe in die Top 20 einsortieren. Amateur-Astronomen können den Himmelskörper schon mit einem durchschnittlichen Teleskop bei seinem Vorbeiflug sehen.

Den nächsten sogenannten Flyby des Asteroiden erwarten die Experten im Jahr 2068 – dann ist er mit einer Entfernung von 15 Millionen Kilometern allerdings noch sehr viel weiter von der Erde weg als an diesem Wochenende. Doch die reale Gefahr eines Asteroideneinschlags beschäftigt Wissenschaftler schon länger. Den Asteroiden „2006QV89“ zum Beispiel hielten Forscher noch bis Juli für einen reale Gefahr zum Beispiel hielten Forscher noch bis Juli für einen reale Gefahr.

Asteroid löscht New York aus- Das sind die hässlichen Ergebnisse der NASA-Simulation

Asteroid tritt über Norddeutschland in die Atmosphäre ein

Ein kleinerer Asteroid war schon am Donnerstagnachmittag am Himmel über Mitteleuropa zu sehen. Rund 400 Menschen aus verschiedenen Ländern hätten einen Feuerball gesehen und einen lauten Knall gehört, bestätigte die Europäische Weltraumorganisation (Esa) das Phänomen. Viele Sichtungen kamen demnach aus den Niederlanden, aber auch aus Norddeutschland.

Laut der ESA handelte es sich um ein natürliches Objekt, das im Raum Oldenburg/Bremen in die Erdatmosphäre eintrat und dann auseinander platzte. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ein kleiner Asteroid war“, so Esa-Experte Koschny. Die Größe des Objektes schätze er auf ein bis zwei Meter Durchmesser.

Asteroid gesichtet – Besorgte Anwohner rufen Polizei

Auf einer Webseite der International Meteor Organization (IMO) gingen am Donnerstag gegen 14.50 Uhr zahlreiche Meldungen über die Erscheinung ein. Zwei Anrufer meldeten sich bei der Polizeileitstelle in Rostock und gaben an, ein helles Objekt am Himmel gesehen zu haben, das dann verglühte. Auch bei den Leitstellen in Schleswig-Holstein gingen laut dem Lagedienst in Kiel zahlreiche ähnliche Anrufe ein.

Eine ähnliche Erscheinung war im November 2015 am Himmel über Neubrandenburg gesichtet worden. Mehrere Menschen hatten auch damals die Polizei alarmiert. (dpa/küp)

Elon Musk sagt Asteroideneinschlag auf der Erde vorher