Polizei verhindert Drohnen-Störaktion in London-Heathrow

Klimaschützer sind am Freitag am Londoner Flughafen Heathrow mit dem Versuch gescheitert, den Flugbetrieb durch Drohnen zu stören.

Festnahmen an Europas größtem Flughafen: Im Zusammenhang mit einer angekündigten Drohnen-Störaktion hat die britische Polizei am frühen Freitagmorgen zwei Männer in London-Heathrow festgenommen, wie Scotland Yard mitteilte. Damit stieg die Zahl der Festnahmen in dem Fall auf neun.

Eine Gruppe von Umwelt-Aktivisten namens „Heathrow Pause“ hatte angekündigt, Drohnen in der Nähe des Flughafens fliegen zu lassen, um so den Betrieb zu stören. Der Flughafen teilte am Morgen jedoch mit, die Start- und Landebahnen seien nicht beeinträchtigt. „Wir stimmen zu, dass etwas gegen den Klimawandel getan werden muss, aber illegale Protestaktivitäten, die darauf abzielen, Tausende Menschen zu behindern, sind nicht die Lösung“, hieß es in der Mitteilung.

Drohnen-Störaktionen in Heathrow und Gatwick

Heathrow gehört zu den wichtigsten Drehkreuzen weltweit und war – ebenso wie der Londoner Flughafen Gatwick – vor einigen Monaten vorübergehend durch Drohnen lahmgelegt worden. Die Täter wurden nicht gefasst.

Die Vorfälle hatten in Großbritannien eine Sicherheitsdebatte ausgelöst, die britische Regierung hat inzwischen Konsequenzen gezogen und die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. So wurden zum Beispiel die Sperrzonen für Drohnenflüge um Airports auf einen Radius von ungefähr fünf Kilometern ausgedehnt. (dpa/küp)