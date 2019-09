Pockenlabor: Explosion in Einrichtung mit gefährlichen Viren

Eigentlich sind die Pocken besiegt – an ihnen geforscht wird aber immer noch. Beziehungsweise an den Viren, die sie auslösen kann. Aufgrund der besonderen Gefahr, die von ihnen ausgeht, sind überhaupt nur noch zwei Einrichtungen auf dem Planeten berechtigt, mit ihnen zu arbeiten. Streng gesichert.

Neben einem Labor im US-Staat Georgia – Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta – gibt es ein weiteres in Russland. Genauer. In Kolzowo, was wiederum in der Nähe der Stadt Nowosbirsk (Westsibirien) liegt. Dort ist es nun zu einem Zwischenfall gekommen.

Wie die Einrichtung auf ihrer Website berichtet, kam es im fünften der sechs Stockwerke des Stahlbetonlaborgebäudes zu einer Gasflaschenexplosion, in der Folge brannte es auf einer Fläche von 30 Quadratmetern.

Pocken-Gefahr in Russland wegen Explosion: Eine Person verletzt

Die Entwarnung folgte sogleich – in dem spezifischen Areal sei nicht mit biologischem Material gearbeitet worden, heißt es auf der Website der Einrichtung – „eine Person wurde verletzt, die Gebäudestruktur erlitt keine Schäden.“

Auf dieser Google-Karte ist Kolzowo zu sehen.

Das Labor wurde schon zu Sowjetzeiten betrieben, es wurde an Biowaffen geforscht, berichtet der „Guardian“ – das ist inzwischen nicht mehr erlaubt. Auch Ebola- und Hepatitis-Viren lagern in dem Gebäude.

Im August war es zu einer Explosion auf einem russischen Militärgelände gekommen, bei dem auch Radioaktivität freigesetzt wurde und Menschen starben. Kurz zuvor hatte es schon eine Explosion auf einem russischen Militärgelände gegeben – mit zwei Toten. (ses)