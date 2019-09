Fäkal-Bakterien entdeckt: Teneriffa schließt Badestrand

So sehen Escherichia coli Bakterien aus.

Teneriffa. In der Bucht von Los Christianos auf Teneriffa sind in Wasserproben Coli-Bakterien aufgetaucht. Der dortige Strand wurde gesperrt.

Die Gemeindeverwaltung auf Teneriffa hat einen Strand in der Bucht von Los Christianos geschlossen. In Wasserproben waren Fäkal-Bakterien (Coli-Bakterien) gefunden worden, berichtet „Teneriffa News“.

Der betroffene Strand soll demnach zu den beliebtesten Stränden auf der kanarischen Insel gehören. Auf Teneriffa komme es immer wieder zu erhöhten Coli-Werten im Wasser. In diesem Fall sind laut Medienbericht die Hintergründe aber unklar. Immer wieder gelange dreckiges Abwasser ins Meer, nicht aber an dem betroffenen Strand. Hierbei handele es sich um eine „emissionsfreie Zone“. Es werde an dieser Stelle nur geklärtes Wasser ins Meer geleitet.

Teneriffa rätselt über Gründe

Mögliche Gründe könnten ein Leck in einem Abwasserrohr, starke Meeres-Strömungen oder Schmutz der anlegenden Schiffe in dem nahe gelegenen Hafen sein.

Teneriffa sowie andere kanarische Inseln hatten in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst vor Kurzem hatte ein zweieinhalb Meter langer Hammerhai eine Touristen-Gruppe auf Teneriffa überrascht . Auf Gran Canaria brannten im August mehrere Tausend Hektar Wald.

Etwas weiter östlich – nämlich Mallorca – ist gerade erst ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Außerdem wurde auf der Balearen-Insel ein Ratten-Lungenwurm entdeckt. Wer mit ihm in Kontakt kommt (er lauert im Essen), könnte eine Gehirnhautentzündung bekommen. (jb)

Lebensgefahr – Tödlicher Gehirnwurm auf Mallorca entdeckt