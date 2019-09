Klimastreik am Freitag: Die Welt steht auf gegen die Krise

Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen angemeldet.

Es soll eine der größten Demonstrationen überhaupt werden, weltweit gehen Menschen am Freitag, 20. September, auf die Straße – zuerst in Australien, inzwischen auch in der Bundesrepublik. Ziel: eine bessere Klimapolitik, von weniger CO2-Ausstoß bis zu mehr Flugscham.

Zuerst gingen in Australien Tausende auf die Straße, auch in Neuseeland begannen aufgrund der Zeitverschiebung die Märsche gegen den Klimawandel und für eine bessere Umweltpolitik bereits in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit. In Deutschland gab es am Morgen ersten Straßenblockaden.

Ursprung des weltweiten Protests sind Greta Thunbergs „Fridays for Future“, bei denen eigentlich nur Schüler auf die Straße gehen (und die Schule schwänzen), um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Alle Entwicklungen zum Demo-Tag in unserem Newsblog.

Globaler Klimastreik am 20. September – das Wichtigste in Kürze:

Weltweit wird für mehr Klimaschutz demonstriert

demonstriert In New York findet die Klimakonferenz der UN ab Samstag statt

der UN ab Samstag statt Greta Thunberg ist die treibende Kraft hinter dem weltweiten Aktionstag

ist die treibende Kraft hinter dem weltweiten Aktionstag In Australien starteten die globalen Proteste – über den ganzen Tag hinweg geht es zeitzonenbedingt auf dem Planeten weiter

starteten die globalen Proteste – über den ganzen Tag hinweg geht es zeitzonenbedingt auf dem Planeten weiter In Deutschland einigt sich die Große Koalition derweil nur langsam auf ein Klimaschutzpaket

Freitag, 20. September: Steigende Versicherungsbeiträge durch Klimawandel?

11.52 Uhr: Auch in Afrika sind am Freitag Tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Südafrika hatte Greenpeace für den Mittag in der Hafenstadt Durban zum Klimastreik und zu einer Demonstration zum Rathaus aufgerufen.

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi, Sitz des UN-Umweltprogramms, versammelten sich Augenzeugen zufolge am Freitagmorgen mehrere Hundert Menschen im zentralen Uhuru-Park, um an einem Protestzug zum Umweltministerium teilzunehmen.

11.20 Uhr: Im Zuge der globalen Klimastreiks sind in Freiburg rund 17.000 Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Von dieser Zahl ging ein Polizeisprecher am Freitagmorgen zu Beginn der Versammlung aus, die Tendenz war steigend.

Auch auf der kleinen Nordseeinsel Spiekeroog haben am Freitagmorgen Menschen demonstriert – rund 400.

10.46 Uhr: Mit einer Fahrraddemonstration haben am Freitagmorgen die Aktionen zum Klimastreik in Berlin begonnen. Mehrere Hundert Radfahrer legten ab 7.30 Uhr für etwa eine Stunde den Berufsverkehr rund um den Ernst-Reuter-Platz in der westlichen Innenstadt lahm, indem sie immer im Kreis herumfuhren. Die Berliner Morgenpost berichtet über alle Entwicklungen in der Hauptstadt.

10.08 Uhr: Mit ersten Straßenblockaden haben am Freitag in der Frankfurter Innenstadt die Demonstrationen zum globalen Klimastreik begonnen. Am zentral gelegenen Baseler Platz hielten am Morgen mehrere Dutzend Aktivisten den Straßenverkehr für rund eine Dreiviertel Stunde auf und lösten einen Stau sowie ein Hupkonzert aus. Gegen 09.00 Uhr rollte der Verkehr wieder.

9.18 Uhr: In Australien und Teilen Asiens sind schon viele Tausende Schülerinnen und Schüler auf den Beinen. Wir haben erste Bilder des globalen Klimastreiks in einer Bilderstrecke zusammengefasst:

Ein „Friday for Future" auf der ganzen Welt: Am 20. September demonstrieren Millionen Menschen in fast 160 Staaten für besseren Klimaschutz. In Australien gab es in zahlreichen Städten Protestmärsche – so wie hier in der Hauptstadt Canberra. „Respect your mother", fordert eine Demonstrantin auf ihrem Plakat – „Respektiere deine Mutter".

Auch in Brisbane blieben Tausende Schüler für die Klima-Demo dem Unterricht fern.

Die Innenstadt von Brisbane am Freitagmorgen: „Fridays for Future"-Ikone Greta Thunberg zeigte sich in den sozialen Netzwerken begeistert vom Engagement der Schülerinnen und Schüler in Australien.

Wie hier in Brisbane gingen überall bei den Demonstrationen in Australien längst nicht nur Kinder und Jugendliche auf die Straße.

Auch in der Metropole Sydney gab es lautstarke Proteste.



Dieser Demonstrant in Sydney verkleidete sich als Vogel, um auf die bedrohte Tierwelt aufmerksam zu machen.

„Es gibt keinen Planeten B", steht auf dem Plakat dieser Schülerin in Sydney.

In Bangkok bastelte sich dieser Demonstrant ein Kostüm aus Plastiktüten.

Wie hier in Bangkok zogen sich auch in Thailand die Demonstrationen über viele Landesteile hinweg.

Klima-Flashmob in Bangkok: Diese Schülerinnen und Schüler stellen sich tot, um zu zeigen, wohin die Ausbeutung der Erde führen kann.



Eine Schülerin in der indonesischen Provinz Kalimantan demonstriert mit Atemschutz und deutlicher Botschaft auf ihrem Plakat.

Demonstranten versammeln sich in Indien mit einer Figur des Dämonengottes Ravana, der ein „Umweltmonster" repräsentieren soll, vor dem Ministerium für Wohnen und Stadtentwicklung.

Demonstranten verschiedener Aktionsbündnisse blockieren den Verkehr auf dem Baseler Platz in Frankfurt.

9.09 Uhr: Viele Firmen haben ihren Mitarbeitern erlaubt, bei dem Klimastreik mitzulaufen. Amazon gab bekannt, dass 900 Angestellte auf die Straße gehen. Ob es sich allerdings um die Arbeiter aus den Paketzentren handelt, wird nicht verraten.

Dafür aber noch einmal auf das Ziel des Unternehmens hingewiesen, keinerlei Emissionen mehr zu verursachen – das bis 2030 erreicht werden soll. Dafür wurden nun 100.000 Elektro-Vans geordert, die auf die nächsten zehn Jahren verteilt in den USA nach und nach auf die Straße sollen.

We want Amazon to commit to zero emissions by 2030 and pilot electric vehicles first in communities most impacted by pollution. We should be leaders reaching zero first, not sliding in at the last moment.



Pledge to walk out with us: https://t.co/Ubcm6G2XWQ pic.twitter.com/vGmLIs9rnY — Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) September 9, 2019

9.09 Uhr: Während am Brandenburger Tor die Vorbereitungen auf die Klimademo laufen, diskutieren andernorts in Berlin die Große Koalition über das geplante Klimaschutzpaket. Einigkeit gibt es dabei wohl nicht so schnell wie mancher erhoffte. Um neun lag Uhr bereits ein halber Tag Verhandlung hinter den Politikern, die Sitzung des Klimakabinetts wurde von elf auf 13 Uhr verschoben.

Forscher sagt, worauf es im Klimapaket ankommen muss

8.08 Uhr: Bei den Verhandlungen der großen Koalition über ein Klimaschutzpaket zeichnet sich auch jetzt noch keine rasche Einigung ab. In Koalitionskreisen hieß es, dass die Sitzung des Klimakabinetts auf 13 Uhr verschoben werde. Die Presse soll am späteren Nachmittag informiert werden.

Frei für Klimastreik? Das müssen Arbeitnehmer wissen

6.41 Uhr: Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben auch am frühen Freitagmorgen weiter in teils unterschiedlicher Zusammensetzung um das geplante Klimaschutz-Paket gerungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur berieten Union und SPD nach zwölfstündigen Verhandlungen am Morgen erneut in getrennten Runden. Unklar blieb zunächst, ob dies auf eine bevorstehende Einigung hindeuten könnte.

Im Vorfeld war bereits mit harten Verhandlungen über Kernpunkte wie einen Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) gerechnet worden. Benzin und Diesel, Erdgas, Heizöl und Kohle könnten über einen nationalen Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten teurer werden. Am Freitagnachmittag sollte die Klimastrategie nach einer weiteren Sitzung des Klimakabinetts der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

5.34 Uhr: Millionen Menschen wollen heute weltweit für den Klimaschutz demonstrieren. In mehr als 150 Ländern soll es Proteste geben – allein in Deutschland werden Hunderttausende an mehr als 500 Standorten zum dritten globalen Klimastreik erwartet.

1.01 Uhr: Die Deutschen Versicherer rechnen mit steigenden Versicherungsbeiträgen durch den Klimawandel: „Überschwemmungen, Hagel und heftige Stürme werden zunehmen und viel höhere Schäden verursachen. Das werden am Ende nicht nur die Haus- und Autobesitzer, sondern alle Verbraucher spüren“, sagte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer (GDV), Wolfgang Weiler, unserer Redaktion.

Deutschland müsse deswegen alles tun, um eine Erderwärmung um durchschnittlich bis zu vier Grad zu vermeiden. „Eine solche Vier-Grad-Welt wäre nicht mehr versicherbar.“ Schäden durch Überschwemmungen oder Dürre würden so groß, dass dies weder über eine private Versicherung noch mit staatlichen Mitteln aufgefangen werden könne, so Weiler.

Mit Blick auf die Pläne der Bundesregierung für ein nationales Klimapaket mahnte Weiler: „Wer die hohen Kosten eines Klimapakets nennt, der darf die drohenden Kosten und verheerenden Folgen eines verändernden Weltklimas für jeden einzelnen nicht verschweigen.“

Donnerstag, 19. September: Missbrauch der Demo von Linksextremen?

21.04: Kurz vor dem globalen Klimastreik warnt das Rote Kreuz vor einer starken Zunahme humanitärer Not infolge des Klimawandels. Bis 2050 könnten jährlich mehr als 200 Millionen Menschen aufgrund von Stürmen, Dürren, Überschwemmungen und anderen Umweltkatastrophen auf Hilfslieferungen angewiesen sein, erklärte der Präsident des Roten Kreuzes, Francesco Rocca, am Donnerstag in New York.

Derzeit könnten rund 108 Millionen Kinder, Frauen und Männer nur überleben, weil sie von Hilfsorganisationen Lebensmittel, Medikamenten und andere Güter erhielten. Durch den Anstieg der Zahl der Menschen in Not werde auch der Finanzbedarf der Hilfsorganisationen wachsen, erklärte er weiter.

18.13 Uhr: Die US-Klimaaktivistin Alexandria Villaseñor erwartet Tausende Menschen bei den Klimaprotesten mit der Schwedin Greta Thunberg am Freitag in New York. Es werde eine für die Schulstreiks in der US-Ostküstenmetropole beispiellose Zahl an Teilnehmern geben, sagte Villaseñor am Donnerstag in New York. Es werde auch erwartet, dass Klimaaktivistin Thunberg eine Rede hält. Die 16-Jährige soll demnach im Battery Park in Manhattan sprechen.

15.45 Uhr: Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke (IL) hat für den Klimastreik am Freitag in mehreren deutschen Städten „Verkehrsblockaden und radikale Aktionen“ angekündigt. Die Fridays-for- Future-Bewegung sieht aber keine Gefahr einer Unterwanderung.

„Wir sind eine eigenständige Bewegung, aber wir können niemandem daran hindern, bei uns mitzulaufen“, sagte die Hamburger Sprecherin Nele Brebeck am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

11.43 Uhr: Der Deutsche Realschullehrerverband hat sich kurz vor dem globalen Klimastreik, zu dem „Fridays for Future“ aufgerufen hat, klar gegen Demonstrationen während der Unterrichtszeit ausgesprochen. Es sei zwar wichtig, dass junge Menschen in der Schule lernten, „wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und aktiv schützen können“, erklärte Verbandschef Jürgen Böhm am Donnerstag. „Ein sogenannter Streik während der Unterrichtszeit gehört jedoch sicher nicht zu den geeigneten Maßnahmen.“

• Dürfen Arbeitnehmer einfach mitstreiken? Alle wichtigen Fragen und Antworten zum globalen Klimastreik

09.27 Uhr: Die Jacht Malizia, mit der Greta von Plymouth nach New York gereist ist, hat kurz nach der Ankunft Thunbergs in den USA bei der Weiterreise ein unbekanntes Objekt gerammt. Die Crew war in großer Sorge um den Zustand des Schiffes.

06.28 Uhr: Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (75) findet die „Fridays for Future“-Bewegung gut, glaubt aber nicht, dass sie am Ende viel bewegen kann. „Die Greta hat mit den Eltern das angeregt, das war eine gute Idee“, sagte Messner am Mittwochabend in Oberhausen der Deutschen Presse-Agentur. „

Es gibt ein Bewusstsein, das wächst, aber konkret wird sich nichts ändern.“ Falls Greta Thunberg eines Tages Politikerin werde, komme es darauf an, was sie durchsetze. Es nütze nichts, gute Ideen zu haben, wenn man nicht gewählt werde. Ob es sich bei der Angst vor der Zukunft nur um „Future Bullshit“ handelt, erklärt Trendforscher Matthias Horx. (ses/dpa)