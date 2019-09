Mallorca: Deutsche von ihrem Lebensgefährten erstochen

Palma. Am Wochenende ist eine Deutsche auf Mallorca getötet worden. Laut Ermittlern handelt es sich bei dem Verdächtigen um ihren Partner.

Tödliches Drama auf Mallorca: Eine 59-jährige Deutsche ist auf der Baleareninsel laut Polizei von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Auslöser sei ein heftiger Streit gewesen, berichtet die Zeitung „Crónica Balear“. Nachbarn hätten den Notruf gewählt. Noch eine weitere Gewalttat sorgte für Entsetzen. Einem Mann wurde die Kehle durchgeschnitten – mit einer Schere.

Im Fall der getöteten Deutschen soll der Täter fünf Mal zugestochen haben. Der Spanier habe die Frau am Sonntag ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Stichwaffe an der Brust und am Unterleib tödlich verletzt, teilten die Behörden der spanischen Insel mit. Bei dem Täter soll es sich um einen 59 Jahre alten Spanier handeln.

Er sei vor einigen Wochen bei der Frau eingezogen, sagen Nachbarn. Er soll Alkoholprobleme gehabt haben.

Eine Deutsche ist auf Mallorca erstochen worden

Tatverdächtiger ist ihr Lebensgefährte

Es ist nicht die einzige Gewalttat vom Wochenende, die für Entsetzen sorgt

Die Tat habe sich gegen 8.30 Uhr im Küstenort Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas ereignet. Die Hintergründe der Attacke seien noch unbekannt, hieß es. Die Polizeieinheit Guardia Civil ermittelt.

Herbeigeeilte Rettungskräfte versuchten noch, die Frau wiederzubeleben, wie die Regionalzeitung „Diario de Mallorca“ und andere Medien Mallorcas unter Berufung auf die Behörden berichteten. Wegen der Schwere ihrer Verletzungen sei dies aber nicht gelungen.

Mallorca-Mord entsetzt Regierungschefin der Balearen

Die Regierungschefin der Balearen, die Sozialistin Francina Armengol, verurteilte die Tat „aufs Schärfste“ und bekräftigte ihre „größte Verpflichtung, die sexistische Gewalt aus der Gesellschaft zu verbannen“. Noch eine schwere Gewalttat schockt die Inselbewohner Mallorcas: Wie die Polizei mitteilte, wurde einem Mann am Samstagmorgen in einem Problemviertel von Palma die Kehle mit einer Schere durchgeschnitten.

Zuletzt machte Mallorca mit einem gruseligen Fund Schlagzeilen. Auf der Insel wurde der Ratten-Lungenwurm entdeckt, ein Parasit, der schwere Krankheiten wie etwa eine Gehirnhautentzündung nach sich ziehen könnte. Davon ungeachtet steht Mallorca bei Deutschen weiter hoch im Kurs, auch wenn es jetzt seinen Spitzenplatz bei den beliebten Reisezielen abgeben musste. (dpa/les)