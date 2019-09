Ein Polizist steht in der Nähe des Unglücksortes auf dem Bahngleis bei Isenbüttel.

Unfall an Bahnübergang: Zug schleift Auto mit

Isenbüttel. An einem unbeschrankten Bahnübergang in Niedersachsen hat ein Zug ein Auto gerammt und über mehrere Hundert Meter mitgeschleift.

Wie es zu dem Unglück in Isenbüttel kommen konnte und ob es Verletzte im Auto und möglicherweise auch im Zug gab, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Das demolierte Auto befand sich auch Stunden nach dem Unfall am Triebwagen der Regionalbahn an einer Böschung. Zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Der Zug des privaten Unternehmens erixx war auf der Strecke von Uelzen nach Braunschweig unterwegs, als es zu der Kollision kam.