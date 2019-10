30 Jahre Mauerfall: Hasselhoff startet Deutschland-Tournee

Hannover. Knapp 30 Jahre nach seinem legendären Auftritt an der Berliner Mauer startet Sänger und Schauspieler David Hasselhoff heute seine Deutschland-Tournee. Der 67-jährige Star der 80er-Kultserie "Knight Rider" hat sich für seinen ersten Stopp jedoch nicht Berlin ausgesucht - sondern Hannover. In der "Swiss Life Hall" hat Hasselhoff neben seinem Hit "Looking for Freedom" auch ein neues Album mit Coverversionen alter Rock-, Pop-, und Country-Songs im Gepäck. Nach Veranstalterangaben werden rund 2000 Fans erwartet.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder