Großbrand in Schule – Internat brennt vollständig ab

In Berchtesgaden stand in der Nacht zum Freitag eine Schule in Flammen.

Berchtesgaden. Eine Schule in Berchtesgaden ist in der Nacht zum Freitag komplett ausgebrannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einer Grund- und Mittelschule in Berchtesgaden ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand gewesen, wie die Christophorus-Schule auf ihrer Facebook-Seite meldete. Etwa 200 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Wie die Christophorus-Schule weiter auf Facebook schrieb, seien die Rettungskräfte noch immer im Einsatz, hätten das Feuer jedoch bereits unter Kontrolle. Schüler und Mitarbeiter seien laut dem Post nicht zu schaden gekommen. Die Berchtesgadener Schule ist ein Internat, die Schüler sind in anderen Gebäuden untergebracht.

Sachschaden von rund zwei Millionen Euro

Nach Angaben von „BGLand24“ beläuft sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf etwa zwei Millionen Euro. Die Kriminalpolizei hat dem Bericht zufolge die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen, die Christophorus-Schule bittet auf ihrer Facebook-Seite um Hinweise. (lhel)