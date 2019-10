In Kitzbühel ermittelt die Polizei wegen fünffachen Mordes.

Beziehungstat mit fünf Opfern in Österreich

Kitzbühel. Die Polizei in Österreich ermittelt wegen eines Tötungsdelikts mit fünf Opfern. Die Tat habe sich in Kitzbühel ereignet, ein Tatverdächtiger sei gefasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weitere Informationen sollten auf einer Pressekonferenz um 12 Uhr gegeben werden.

Nach Angaben der "Tiroler Tageszeitung" hatte sich die Tat in der Nacht auf Sonntag in einem Einfamilienhaus ereignet. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Täter habe sich am Morgen der Polizei gestellt.