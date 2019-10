Zwei Männer schießen auf Barbesucher in den USA - vier Tote

In der Stadt Kansas City im Mittleren Westen der USA haben zwei Männer in einer Bar um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet. Fünf weitere wurden verletzt. Nach Angaben von US-Medien haben die Männer die Bar in der Stadt im Bundesstaat Kansas gegen 1.30 Uhr betreten und daraufhin mit Pistolen das Feuer eröffnet. Die Schützen sind den Berichten zufolge noch nicht gefasst. Details zu den Tätern sind noch unklar. Dem Angriff soll nach Ansicht der Ermittler ein Streit vorausgegangen sein.