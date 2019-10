Berlin. Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist erneut in seinem Haus gestürzt. Der 95-Jährige musste über der Augenbraue genäht werden, wie das Carter Center auf Twitter mitteilte. Es gehe ihm gut. Gestern nahm Carter an einer Veranstaltung der Hilfsorganisation "Habitat for Humanity" teil, für die er sich seit den 80er Jahren engagiert. Er trug ein Pflaster und hatte ein blaues Auge. Im Mai erst hatte Carter sich bei einem Sturz zu Hause die Hüfte gebrochen.

