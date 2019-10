Brand im Altmarkkreis Salzwedel: B248 bei Wolfsburg war gesperrt

Mellin. Wegen eines Großbrandes in der Gemeinde Beetzendorf war am Dienstagabend die B248 zwischen Wolfsburg und Salzwedel etwa vier Stunden gesperrt.

Am Dienstagabend stand in Mellin, einem Ortsteil der Gemeinde Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel, ein ehemaliges Wohnhaus in Flammen. Ein Anwohner berichtete: „Gegen 20 Uhr ertönte die Sirene. Das ganze Gebäude hat lichterloh gebrannt. Die Flammen schlugen aus Fenstern und Türen.“ 55 Feuerwehrleute waren innerhalb kürzester Zeit mit 12 Fahrzeugen am Einsatzort. Umgehend wurde auch eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Marco Zander, Sprecher der Feuerwehr Beetzendorf: „Als die ersten Kräfte eintrafen, stand bereits der Dachstuhl im Vollbrand. In erster Linie musste der Schutz der benachbarten Gebäude gewährleistet werden. Da die Wasserversorgung über den ortseigenen Brunnen nicht ausreichte, wurde eine lange Wegstrecke zu einem Löschteich aufgebaut.“ Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Grundstücke zu verhindern. Auch Nachbarscheunen voller Stroh und Heu blieben unversehrt.

B248 zwischen Wolfsburg und Salzwedel gesperrt

Von dem brennenden Haus blieb aber nur eine Ruine. Es stand schon seit über 15 Jahren leer und war zu DDR-Zeiten Teil einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Wie Gemeindevertreter Martin Tessmer berichtete, gilt das Haus als „Schandfleck“: „Es verfällt und verwildert.“ Und es soll nicht der erste Brand auf dem Ex-LPG-Gelände gewesen sein. „Es gab bereits mehrere Brandversuche und eine riesengroße Scheune stand schon in Flammen. Viele stellen sich die Frage, was man dagegen machen kann“, so Tessmer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 248 zwischen Wolfsburg und Salzwedel für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.