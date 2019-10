„Star Wars“-Finale: Das verspricht der letzte Trailer

Fans von „Star Wars“ können sich ab sofort so richtig einstimmen auf das Finale der Weltraumsaga. Am Dienstag präsentierte Disney den finalen, gut zweieinhalb Minuten langen Trailer von „Der Aufstieg Skywalkers“. Außerdem können Fans ab Dienstag Kinotickets kaufen für die letzte Episode der Kultreihe, die am 18. Dezember Premiere feiert. Laut Disney startet der Vorverkauf um 8 Uhr deutscher Zeit.

In Deutschland ging der der neue Trailer gegen 5 Uhr morgens online. Schon in der ersten Stunde klickten bei YouTube eine halbe Million Nutzer den Play-Button. In den USA wurde zur Erstausstrahlung die Werbepause eines Football-Spieles gewählt – denn da schauen erwartungsgemäß Millionen Menschen zu, die perfekte Plattform für ein solches Mammutprojekt.

„Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers“: Das verspricht der neue Trailer

Der Trailer verspricht, wie kaum anders zu erwarten, spektakuläre Kampfszenen, sowohl im All, in der Luft auf fremden Planeten oder am Boden. Mehrfach ist Heldin Rey (Daisy Ridley) im Lichtschwert-Duell mit Kylo Ren (Adam Driver) zu sehen. Auch Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac) büßen offenbar nichts von ihrem Engagement gegen die dunklen Mächte ein.

Für Fans besonders emotional: Es gibt ein Wiedersehen mit Leia, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2016 von Carrie Fisher gespielt wurde und nun durch dank bislang noch nicht veröffentlichten Aufnahmen zum Leben erweckt wird, und Lando Calrissian, dessen Darsteller Billy Dee Williams mittlerweile stolze 82 Jahre alt ist.

YouTube- Star Wars- The Rise of Skywalker – Final Trailer

„Star Wars“: Disney plant weitere Filme und Serien

Und auch, wenn nicht alle Star-Wars-Fans glücklich damit sind, dass Disney die von George Lucas erworbene Lizenz im großen Stile ausschlachtet – neben den regulären Episoden sind inzwischen einige andere Filme und Serien aus dem Universum angekündigt oder bereits veröffentlicht worden – so ist doch davon auszugehen, dass das Interesse extrem groß sein wird.

Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/4jwGJOaFZi — Star Wars (@starwars) October 22, 2019

Produzent der letzten Episode ist J.J. Abrams, der bereits am Drehbuch und an der Produktion von „Das Erwachen der Macht“ beteiligt war. Neben dem Film plant Disney auch eine neue „Star Wars“-Serie mit Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi – die exklusiv für Disneys neuen Streaming-Service „Disney+“ geplant ist. Vorbei ist alles danach nicht. Die „Game of Thrones“-Schöpfer planen eine neue „Star Wars“-Trilogie. Der aktuelleste Film spielte in den USA mal eben 220 Millionen Dollar ein. (ses/ba)