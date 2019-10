Baby ohne Augen und Nase geboren – Klinik suspendiert Arzt

Setúbal. In Portugal ist ein Kind ohne Gesicht zur Welt gekommen. Der behandelnde Arzt hatte die Fehlbildung vor der Geburt nicht festgestellt.

Ohne Nase und Augen soll ein Baby in Portugal auf die Welt gekommen sein. Erst nach der Geburt in einem Krankenhaus in Setúbal sollen Ärzte die Fehlbildungen bei dem kleinen Rodrigo festgestellt haben. Dem Jungen fehlt zudem ein Teil des Schädels. Das berichten mehrere portugiesische Medien.

Die Eltern sollen vor der Geburt am 7. Oktober nichts von den Fehlbildungen gewusst haben. Der Gynäkologe soll diese bei den vorgeschriebenen Ultraschalluntersuchungen in einer Privatklinik nicht gesehen haben.

Baby in Portugal ohne Nase und Augen geboren – Arzt suspendiert

Auf Drängen der Eltern habe es zudem eine weitere umfassendere Untersuchung gegeben. Hier habe der Arzt Entwarnung gegeben, obwohl es Auffälligkeiten gegeben habe. Er habe argumentiert, dass das Gesicht eines Babys nicht immer zu sehen sei, weil es gegen den Bauch der Mutter gedrückt sein könne. Das sagte die Schwester der Mutter dem Sender TVI24.

Die Eltern haben Anzeige erstattet. Der Arzt ist inzwischen für ein halbes Jahr suspendiert worden, wie der Chef des südportugiesischen Ärzteverbandes dem Fernsehsender RTP mitteilte. Auch die Justiz soll Ermittlungen eingeleitet haben.

