Tina Turner: Warum der Superstar einen Münchener verklagt

„The Best“- Das ist Tina Turner

„Am Anfang war Ike Turner der Star. Und ich war Aschenputtel. Und für Tina blieb nichts übrig“, sagte Turner einst in einem Interview. „Und es gab viele Male, da hat es mich voll erwischt. Manchmal stand ich auf der Bühne und hatte unvorstellbare Schmerzen.“ Auf die Frage, wie sie diese Zeit überstanden hat, antwortete Turner: „Aber Du musst da durch. Du musst leiden, Du musst es durchstehen. Woher kommt diese Stärke? Die kommt vom Himmel.“ Dieses Filmstill stammt aus dem biografischen Film (1993) „Tina – What’s Love Got To Do With It?“ mit Angela Bassett und Laurence Fishburne in den Hauptrollen.

Foto: imago stock&people / imago/United Archives