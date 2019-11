Heidi Klum und Tom Kaulitz schocken Fans mit Grusel-Kostüm

Die einen finden es wahnsinnig geschmacklos, teils sogar pornografisch – die anderen feiern Heidi Klum wieder für ihren Mut und den Mühe, die sie sich auch in diesem Jahr mit ihrem Halloween-Outfit gegeben hat.

Alle Jahre wieder veranstaltet Klum ihre Halloween-Partys – immer mit fantastischen Verkleidungen. In diesem Jahr feierte das deutsche Supermodel 20-jähriges Jubiläum ihrer Supersause – und bot ihren Gästen einen ganz besonderen „Augenschmaus“.

Für ihre Jubiläums-Halloweenparty ließ sich Klum etwas ganz besonderes einfallen. Die Verwandlung des Supermodels war eine Premiere, denn sie konnte öffentlich und publikumswirksam verfolgt werden und wurde als Livestream im Internet übertragen.

Heidi Klum verwandelt sich vor den Augen ihrer Fans in einen...

Heidi Klum kommt als gruseliges Zombie-Cyborg-Wesen zu ihrer Halloween-Party. Foto: Charles Sykes / dpa

Bislang ließ sie sich bei der aufwendigen, oft stundenlangen, Verkleidung filmen und fotografieren und servierte ihren Fans über die Sozialen Netzwerke immer häppchenweise Einblicke auf ihr neues Halloweenkostüm – allerdings ohne das Endergebnis zu verraten.

Doch dieses Jahr verwandelte sich der deutsche TV-Star („Germany’s Next Topmodel“) in einem New Yorker Schaufenster im Stadtteil Manhattan vor den Augen des begeisterten Publikums in einen Zombie-Cyborg.

Ehemann als blutverschmierter Astronaut

Und das Endergebnis war wirklich schaurig-schön anzusehen. Als Mischwesen aus Mensch und Maschine, mit freiliegendem Gehirn unter einem Glashelm und heraushängenden Gedärmen, aus dem Körper heraustretenden Schläuchen, von Nieten, Eisenplatten und groben Narben übersät sowie freiliegenden Knochen und Muskelfleisch, war die Klum nicht wieder zu erkennen.

Auch ihr Ehemann Tom Kaulitz („Tokio Hotel“) machte bei dem Gruselspaß mit. Der Musiker verkleidete sich als blutverschmierter Raumfahrer. Sein Anzug war von Blut überströmt. Der Helm zersplittert und sein Gesicht von blutenden Wunden gekennzeichnet.

Fans feiern Klum-Kostüm

Sein Bruder Bill Kaulitz erschien als Höllenengel verkleidet – mit langen schwarzen Hörnern und schwarzen, gespreizten Engelsflügeln.

Horror-Familie: Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party in New York. Foto: Noam Galai / Getty Images for Heidi Klum

In den Sozialen Medien sorgte Klum mit ihrer Live-Verwandlung in den schaurig-schönen Cyborg-Zombie für Begeisterung. „Du hast immer die besten Verkleidungen“, schrieb ein Fan. Ein anderer schrieb: „Wow, das sieht fantastisch aus!“

Heidi Klum: Ihre besten Halloween-Kostüme

Andere fragten sich allerdings auch, wie sie mit dem Kostüm aufs stille Örtchen gehen kann oder wie lange es dauern würde, sich wieder in Heidi Klum zurück zu verwandeln.

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Kaum wiederzuerkennen: Heidi Klum zeigte sich im vergangenen Jahr auf ihrer New Yorker Halloween-Party als Comic-Figur „Jessica Rabbit“ mit Brust- und Po-Prothesen, langen roten Haaren und grell geschminkten Lippen. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Sykes / picture alliance / AP Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Ihr diesjähriges Kostüm hielt das Topmodel lange Zeit geheim. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Sykes / picture alliance / AP Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Genau genommen war es dann aber gar keine Verkleidung von Klum selbst. Stattdessen ließ sie Double auflaufen, die sich wiederum als Heidi Klum verkleidet hatten. Foto: Mike Coppola / Getty Images for Heidi Klum Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Auf den ersten Blick ließ sich kaum ausmachen, wer die echte Klum war. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Booking.com Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Je ausgefallener, desto besser: So lautete das Motto auch im Jahr 2014. Foto: dpa Picture-Alliance / Evan Agostini / picture alliance / AP Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Damals verwandelte sie sich in einen kunterbunten Schmetterling mit riesigen grüngelben Facettenaugen. Foto: dpa Picture-Alliance / Evan Agostini / picture alliance / AP Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2013 überraschte das Topmodel mit grauen Harren, Falten und Gehstock. Foto: ZUMA Press / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Damit hatte sicherlich niemand gerechnet. Foto: ZUMA Press / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Grusel-Faktor und Hingucker in Las Vegas 2011. Foto: ZUMA Press / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Das Outfit erinnert an die „Körperwelten“-Ausstellung von Gunther von Hagens. Foto: ZUMA Press / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Tierisch ging es auf einer zweiten Halloween-Party im selben Jahr zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Dennis Van Tine / picture alliance / abaca Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2010 verwandelte sich die vierfache Mutter in eine futuristische Transformers-Figur. Foto: dpa Picture-Alliance / Pantaleo-Taamallah / picture alliance / abaca Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Das Gehen in den hohen „Schuhen“ dürften der „Germany’s next Topmodel“- Moderatorin keine Schwierigkeiten bereitet haben. Foto: dpa Picture-Alliance / Pantaleo-Taamallah / picture alliance / abaca Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Bei Heidi Klums traditionellen Halloween-Partys sind Kostüme Pflicht. Sie ist das beste Beispiel dafür. Foto: ZUMA / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2008 begeisterte sie als achtarmige Hindu-Göttin Kali, die für Tod und Zerstörung steht. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone USA h16 / picture-alliance/ dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Harmloser ging es 2007 zu. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2006 präsentierte sich die gebürtige Rheinländerin als Schlange aus dem Garten Eden. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Damals war sie noch mit dem britischen Sänger Seal verheiratet. Ein roter Apfel verdeckte ihren schwangeren Bauch. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2005 zeigte sich Heidi Klum als Blutsaugerin. Foto: dpa Picture-Alliance / Abaca MM / picture-alliance/ dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme In einer Mischung aus Vampir- und Gothic-Kostüm zog das Model alle Blicke auf sich. Foto: dpa Picture-Alliance / Abaca MM / picture-alliance/ dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2004 trug sie ein Skelett huckepack. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone Herrick / picture-alliance / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Ex-Gatte Seal kam mit Zorro-Maske. Foto: ZUMA / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Goldig: Für ihre Halloween-Party 2003 im schicken Manhattaner Club LQ legte sich Heidi ein futuristisches Outfit zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Dan Herrick-Kpa / picture-alliance / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Hingucker: eng anliegendes Kostüm, tiefes Dekolleté und goldene Zähne. Foto: dpa Picture-Alliance / Dan Herrick-Kpa / picture-alliance / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme 2002 mimte Heidi Klum die Cartoon-Figur „Betty Boop“. Model-Kollegin Karolina Kurkova entzückte mit einem Glitzerkleidchen. Foto: ZUMA Press / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme Als angelsächsische Adlige „Lady Godiva“ feierte sie 2001 gemeinsam mit „Ritter“ Ric Pipino. Das Model war von 1997 bis 2002 mit dem Starfriseur verheiratet. Foto: dpa Picture-Alliance / Ipol Zissel / picture-alliance / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

In den letzten Jahren überraschte und verzückte die 46-Jährige bereits als runzlige Oma, Vampirin oder trat mit Mehrfachdoppelgängerin auf. Im letzten Jahr verkleidete sie sich als knallgrüne Oger-Figur Fiona aus den bekannten „Shrek“-Animationsfilmen. (guhe)