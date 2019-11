Kenau Reeves – erster Auftritt mit Partnerin seit 20 Jahren

Er gilt als einer der skandalfreisten Schauspieler Hollywoods – aber auch als einer der verschlosseneren. Keanu Reeves (55) ist der Superstar ohne Allüre. Jahrzehntelang aber auch der ohne öffentliche Beziehung. Tatsächlich trat er beim Art + Film Event des Los Angeles County Museum of Art nun mit einer Frau an seiner Seite auf – Alexandra Grant (46). Das erste Mal seit 20 Jahren.

Die beiden haben bereits zwei Bücher zusammen geschrieben, führen gemeinsam einen Verlag (X Artists’ Books). Wie ihr Liebster folgt sie dem strengen und streitbaren Schönheitsdiktat der Filmhauptstadt trotz des Schauspieler-Freundes nicht. Graue Haare, Falten – Grant gibt sich genauso locker wie ihr neun Jahre älterer Partner.

Keanu Reeves: Zurückgezogen nach Schicksalsschlägen

Reeves, der auch Musik macht, hatte mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen. Kurz vor dem eigentlichen Geburtstermin kam die gemeinsame Tochter mit seiner Ex-Freundin Jennifer Syme tot zur Welt. Das war 1991. Der Tod von Ava lastete offenbar schwer auf dem Paar, die Trennung folgte nur zwei Monate später.

Keanu Reeves mit Partnerin Alexandra Grant, die beiden schrieben schon Bücher zusammen. Foto: Presley Ann / Getty Images for Audi

Syme und Reeves blieben Freunde, zehn Jahre später starb Syme bei einem Unfall in Los Angeles. Auch der Tod von Reeves engem Freund River Phoenix belastete ihn schwer.

Dem gegenüber steht eine erfolgreiche Filmkarriere. Zwar hatte Reeves auch Flops, aber Filme wie „Matrix“ und „Speed“ sind Klassiker, in diesem Sommer räumte er mit einer Sprechrolle in Disneys Milliarden-Erfolg „Toy Story 4“ ab, auch der Thriller „John Wick: Kapitel 3“ war ein Kinokassenerfolg.

Sozial engagiert und wenig prätentiös

Reeves ist bekannt für sein soziales Engagement, dass er jedoch nie an die große Glocke hing. Bekannt ist, dass der im Libanon geborene Kanadier, der auch als Regisseur arbeitet, sich jeglichen Luxus wie etwa einen Fahrer spart und in New York ganz unprätentiös mit der U-Bahn von A nach B reist.

Mit Grant hat er die Bücher „Ode to Happiness“ („Ode an die Freude“) und „Shadows“ („Schatten“) veröffentlicht.

Demnächst wird Reeves eine Zeitreise antreten – zumindest, was von ihm gespielte Charaktere anbelangt. Es wird einen vierten „Matrix“-Teil geben – in dem er wieder den Auserwählten Neo spielt.

(ses)