Sex-Vorwürfe: Prinz Andrew gibt „unerträgliches“ Interview

Prinz Andrew (59), der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II., hat es geschafft, auf die Titelseiten aller britischen Sonntagszeitungen zu kommen, aber es ist fraglich, ob er sich darüber freuen kann. Die BBC hatte am Wochenende ein ausführliches Interview mit dem Royal ausgestrahlt. Darin nahm Prinz Andrew Stellung zu den schweren Vorwürfen im Missbrauchsskandal um den mittlerweile verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein.

Andrew bestritt darin „kategorisch“ die Vorwürfe einer Frau namens Virginia Giuffre, mit der damals 17-Jährigen Sex gehabt zu haben. „Ich kann Ihnen absolut sagen, dass es nie passiert ist“, sagte er. „Ich habe keine Erinnerung daran, diese Dame jemals getroffen zu haben, überhaupt nicht.“

Vorwürfe gegen Prinz Andrew: Sex mit einer Minderjährigen?

Die US-Amerikanerin hatte ausgesagt, sie sei in den Jahren 2001 und 2002 gezwungen worden, drei Mal mit dem Prinzen Sex zu haben. Andrew war wie viele andere Prominente mit dem mutmaßlichen Sexualstraftäter Epstein befreundet, hatte ihn besucht.

Jeffrey Ep­stein hatte sich Anfang August in einem Gefängnis in Manhattan umgebracht , wo er bis zum Beginn seines Prozesses hatte einsitzen sollen. Er war beschuldigt, Dutzende Minderjährige sexuell missbraucht und in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut zu haben.

Ein belastendes Foto? Wohl eine Fälschung, sagt der Royal

Im Interview mit der Fernseh-Journalistin Emily Maitlis kam auch ein Foto aus dem Jahr 2001 zur Sprache, das Prinz Andrew zusammen mit Virginia Giuffre in Epsteins Londoner Stadtvilla zeigt. Da liegt der linke Arm des leger gekleideten Prinzen auf der Hüfte von Giuffre, die Andrew ebenfalls um die Taille fasst.

Dies sei nicht das Original, behauptete der Royal, sondern „das Foto eines Fotos eines Fotos“. Er könne sich nicht erklären, wie es dazu gekommen sein soll, denn in London würde er immer Anzug und Krawatte tragen. Außerdem sei er nie im Obergeschoss der Villa gewesen, wo die Aufnahme gemacht worden sei. Er legte nahe, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte: „Niemand kann beweisen, ob das Foto echt ist oder nicht, aber ich erinnere mich nicht, dass es jemals gemacht wurde.“

Andrew würde auch unter Eid aussagen

Er bereut den Aufenthalt bei dem mittlerweile verstorbenen mutmaßlichen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Prinz Andrew sagte im BBC-Interview, er trete sich täglich selbst dafür, dass er auch nach der Verurteilung noch bei Epstein gewesen sei, weil es „für ein Mitglied der Königlichen Familie nicht geziemend“ sei. Foto: Swen Pförtner / dpa

Prinz Andrew ging dann in dem Interview auch in Einzelheiten. Virginia Giuffre habe beschrieben, er habe beim Tanzen in einem Club stark geschwitzt. Das sei aber unmöglich, weil er eine Krankheit habe, die Schwitzen unterbinde, sagte der Bruder von Thronfolger Charles. Auch habe sie gesagt, er habe ihr Alkohol angeboten. Dabei trinke er nicht und er glaube, er habe nie in dem Nachtclub einen Drink gekauft.

Er würde auch unter Eid aussagen, wenn „es hart auf hart“ käme und seine Anwälte ihm dazu rieten, sagte Andrew, der die Vorwürfe bereits zuvor mehrfach zurückgewiesen hatte. Jedenfalls bedauere er seine Freundschaft zu Epstein nicht, weil er von ihm viel über das Immobiliengeschäft gelernt habe.

Kein Bedauern für die Opfer Epsteins

Bedauern zeigt der Lieblingssohn der Queen nur, als er auf seinen viertägigen Besuch bei Jeffrey Epstein in New York im Jahre 2010 angesprochen wurde, also zwei Jahre nach dessen Verurteilung. Das habe er aus Ehrgefühl getan, um Epstein persönlich zu sagen, dass der Kontakt abgebrochen werden muss.

Allerdings sei das falsch gewesen – „für ein Mitglied der Königlichen Familie nicht geziemend“. Im Nachhinein bedauere er den Aufenthalt sehr. „Ich trete mich täglich dafür.“

Ob er eine Botschaft für Virginia Giuffre hätte, fragte Maitlis schließlich. „Nein“ sagte Prinz Andrew: „Wenn jemand solche Anschuldigungen vorbringt, dann muss ich mir ein dickes Fell zulegen und weitermachen.“

Britische Journalisten finden das Interview „unerträglich“

US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein beging Anfang August in einem Gefängnis in Manhattan Selbstmord. Er soll Dutzende Minderjährige sexuell missbraucht und in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut haben. Foto: Handout / dpa

Die Kritiken am Sonntag fielen nicht gut aus für den Royal. Kein einziges Wort der Reue für die Opfer von Jeffrey Ep­stein, lautete der Vorwurf. Stattdessen habe sich alles nur um ihn und seine Probleme gedreht. Andrew habe sich keinen guten Dienst erwiesen mit seiner Stotterei, den Ausflüchten und seinen mitunter bizarren Begründungen.

„Unerträglich“, nannte der TV-Kommentator Piers Morgan den Auftritt vor Millionen Fernsehzuschauern. „Wie einen Mann im Treibsand versinken zu sehen“, pflichtete PR-Experte Mark Borkowski bei. Jetzt will wohl nur noch seine Ex-Frau, die Herzogin von York, Sarah Ferguson, zu ihm halten. Andrew ist „ein wahrer Gentleman“, teilte sie auf Instagram mit, der „auf stoische Weise standhaft ist“.