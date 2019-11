In Frankreich ist eine Autobrücke eingestürzt. Medien berichten von einem Todesopfer.

Berlin. In der Nähe von Toulouse ist am Montag eine Hängebrücke eingestürzt. Laut Medienberichten ist ein Mensch bei dem Unglück gestorben.

Autobrücke in Frankreich eingestürzt – offenbar ein Toter

In Frankreich ist am Montagmorgen eine Hängebrücke zusammengebrochen. Ein Auto und ein Lastwagen seien laut Medienberichten in den Fluss Tarn gestürzt. Ein Mensch soll demnach gestorben sein. Rettungskräfte vor Ort machten allerdings noch keine Angaben über mögliche Opfer.

Die 150 Meter lange und fünf Meter breite Brücke verbindet die Ufer des Flusses und die Orte Mirepoix-sur-Tarn und Bessières rund 35 Kilometer nordöstlich von Toulouse. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Brücke teils im Fluss versinkt. (mbr)

[MàJ] Un pont suspendu s'effondre dans la rivière à Mirepoix-sur-Tarn au nord de Toulouse. Au moins un mort et des blessés (📸 @olecorre) https://t.co/xPMeHUOeCL pic.twitter.com/lpKxlT1dFy — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) November 18, 2019