Weizsäcker-Sohn erstochen – Messer-Attacke in Berlin

Berlin. Tödliche Messerattacke in einer Klinik in Berlin: Ein Arzt, Sohn des früheren Bundespräsidenten von Weizsäcker, wurde erstochen.

Fritz von Weizsäcker, ein Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ist am Dienstagabend in einem Krankenhaus in Berlin erstochen worden. Von Weizsäcker war Chefarzt in der privaten Schlosspark-Klinik im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Ein zweiter Mensch wurde verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Eine Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Am Mittwoch will die Polizei weitere Erkenntnisse bekanntgeben.

Fritz von Weizsäcker wurde bei Vortrag niedergestochen

Der Angriff ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der Klinik dem Charlottenburger Schloss. Der 59-jährige von Weizsäcker hatte einen medizinischen Vortrag gehalten, als ein Mann aus dem Zuschauerraum auf ihn losging, wie eine Polizeisprecherin sagte. Von Weizsäcker starb noch vor Ort.

Ein Mann aus dem Zuschauerraum wurde ebenfalls schwer verletzt. Es soll sich um einen Polizisten handeln, der privat bei dem Vortrag war, und der offenbar versuchte, den Angreifer abzuwehren. Mehrere von den etwa 20 Menschen im Publikum halfen laut Polizei, den Täter festzuhalten.

Fritz von Weizsäcker erstochen – Hintergründe der Tat unklar

Der Mediziner Fritz von Weizsäcker ist in Berlin erstochen worden. Foto: Eventpress Herrmann / dpa

Zu den Hintergründen der Tat, möglichen Motiven des Täters und seiner Nationalität machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Mann sollte in der Nacht zu Mittwoch verhört werden. Laut der Sprecherin werde in alle Richtungen ermittelt. Beamte sollen demnach auch die Familie Weizsäckers dazu befragen, ob es eine Bedrohungslage gegeben haben könnte.

Von Weizsäcker hatte eine lange Karriere als Mediziner hinter sich. Nach Stationen in Freiburg, Boston und Zürich war er seit 2005 Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlosspark-Klinik. Von Weizsäckers Vater Richard von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident der Bundesrepublik, zuvor Regierender Bürgermeister von Berlin.

Die Schlosspark-Klinik hat nach Angaben auf ihrer Website rund 340 Betten. Es gibt Fachabteilungen unter anderem für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Innere Medizin (Gastroenterologie und Kardiologie), Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie. (dpa/moi/les)