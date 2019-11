Polizeimitarbeiter soll Kinderpornografie angefertigt haben

In Paderborn ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Polizeimitarbeiter. (Symbolfoto)

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt gegen einen Mitarbeiter der Polizei Paderborn. Der Mann steht im Verdacht, Kinderpornografie besessen zu haben. Bei der Polizei war er nach Angaben der Staatsanwaltschaft Detmold als Auswerter für kinderpornografisches Material beschäftigt.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold sagte auf dpa-Anfrage, es werde „wegen Kinderpornografie gegen einen Regierungsbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Paderborn“ ermittelt. Die Polizei in Paderborn teilte zeitgleich mit, der 34-Jährige sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Hinweise gegen den Mann „wegen des Verdachts auf den Besitz von Kinderpornografie“ hätten sich erhärtet.

Verdächtiger schwieg über Ermittlungen

Bei einer internen Untersuchung habe sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Strafverfahren im Kreis Lippe anhängig sei. Der Mann war laut Polizei erst im Juli als IT-Ermittlungsunterstützer eingestellt worden. Laut „Westfalen-Blatt“ war er als „Auswerter“ von kinderpornografischem Material eingesetzt worden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Die „Neue Westfälische“ berichtet, der Mann habe Datenträger wie etwa USB-Sticks für die Ermittler aufbereitet. Dabei habe er nicht nur, aber auch mit kinderpornografischem Material zu tun gehabt. Der Mann soll laut den beiden Medien in einem Freibad im Kreis Lippe selbst entsprechende Fotos angefertigt haben. Deshalb sei bereits gegen ihn ermittelt worden – darüber habe er im Bewerbungsgespräch aber keine Angaben gemacht.

Fall Lügde führte zu Neueinstellungen

Im Zuge des Falles Lügde hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen neue Mitarbeiter zur Auswertung kinderpornografischem Material eingestellt. Auf einem Campingplatz in Lügde kam es zu hundertfachem sexuellem Missbrauch von Kindern . Erst Ende Oktober hat die Polizei einen Kinderporno-Ring mit Zentrum in Bergisch-Gladbach aufgedeckt. Mindestens 1800 Männer sollen darüber Bilder und Filme von schwersten Missbrauchstaten getauscht haben. (küp/dpa)