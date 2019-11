Dresden/Berlin. Täter sollen am Morgen in das Residenzschloss eingebrochen sein. In der Schatzkammer befinden sich mehr als 300 Jahre alte Objekte.

Einbruch in Schatzkammer in Dresden: Polizei im Großeinsatz

Am frühen Montagmorgen ist in Dresdens barocker Schatzkammer, dem Grünen Gewölbe, eingebrochen worden. Die Polizei ist am Tatort, sichert Spuren. Wie die Behörde auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, sind die Täter in den historischen unteren Teil der Ausstellung im Residenzschloss eingedrungen. Wie groß der Schaden ist, dazu will die Behörde aktuell noch keine Auskunft geben.

Zurzeit sei der betroffene Bereich abgesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Arbeit werde im Laufe des Tages mit „vielen Beteiligten“ fortgeführt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen eine Bande zuvor die Stromzufuhr zu der staatlichen Kunstsammlung gekappt haben. Das konnte die Polizei nicht bestätigen. Weitere Auskünfte will die Behörde in den nächsten Stunden geben.

Diebstahl im Grünen Gewölbe: Ministerpräsident bestürzt und sauer

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigt sich bestürzt über den Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe. „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!“, sagte Kretschmer am Montag.

„Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den ‎Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden“, betonte Kretschmer. „Man kann die ‎Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und ‎die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.“

Historische Sammlung besteht seit 1723 – Objekte von hohem Wert

Der "Große Grüne Diamant" des Königs August III. Der Edelstein mit 41 Karat wurde Mitte des 18. Jahrhunderts vom Hofgoldschmied Johann Friedrich Dinglinger in den Golden-Flies-Orden zusammen mit 411 Brillianten und einem weiteren Diamanten von 6,28 Karat eingefasst. Foto: Oliver Killig / dpa

In der barocken Schatzkammer von August dem Starken – dieser legte die Sammlung zwischen 1723 und 1730 an – befinden sich wertvolle Objekte aus Gold, Silber und Edelstein. Darunter nach Angaben des Grünen Gewölbes Rubine, Smaragde, Saphire und der größte grüne Diamant, der jemals gefunden wurde. Der Schaden könnte in die Millionen gehen.

Alleine im betroffenen historischen Teil werden rund 3000 Objekte präsentiert. Diese stehen frei in den fast 300 Jahre alten Räumen, die von unsichtbaren Alarmsystem gesichert sein sollen.

