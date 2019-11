Neue Ausstellung: Wunder und Wunderliches in New York

Mo, 25.11.2019, 11.26 Uhr

Die Pracht fürstlicher Macht in Europa ist Thema einer Schau im Metropolitan Museum of Art. Unter den Exponaten ist auch der Dresdner Grüne Diamant. Mit der Leihgabe nach New York entging der Stein den Einbrechern, die sich am frühen Montagmorgen Zugang zum Grünen Gewölbe in Dresden verschafften.