Lehrer mit Neonazi-Tattoos gekündigt: Streit geht weiter

Ein Lehrer in Brandenburg mit offenbar rechtsextremer Gesinnung soll entlassen werden. Der Mann unterrichtet an einer Oberschule in Hennigsdorf (Oberhavel), auf seinem Körper soll er mehrere rechtsextreme Tattoos tragen. Das Bildungsministerium in Potsdam hat ihm gekündigt, doch der Lehrer wehrte sich. Am Mittwoch verhandelt das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg nun den Fall.

„Meine Ehre heißt Treue“, steht in seine Haut gestochen, dazu einschlägige Symbole wie die „Wolfsangel“, ein Symbol, das von der Hitlerjugend verwendet wurde, und die „Schwarze Sonne“, die unter anderem aus drei übereinander gelegten Hakenkreuzen besteht. Der Staatsschutz ordnet die Tattoos „zweifelsfrei“ in „der rechten bis rechtsextremen Szene“ ein.

Lehrer mit rechtsextremen Tattoos arbeitete im Bereich Migration – Durchwahl: 88

Bereits im Sommer 2018 hatte das Ministerium Hinweise auf die Tätowierungen des Mannes erhalten, die Kündigung wurde im Februar dieses Jahres ausgesprochen, nachdem sich der Verdacht auf eine rechtsextreme Gesinnung erhärtete. Der Oberschullehrer klagte daraufhin gegen die Entscheidung und das Land Brandenburg – und die Gerichte widersprachen der Entscheidung des Ministerium, das dagegen wiederum Berufung einlegte. Vor dem Landesarbeitsgericht geht der Streit nun in die nächste Runde.

Zwischenzeitlich soll der Mann sogar im staatlichen Schulamt eingesetzt worden sein – im Bereich Migration. Einem Bericht der „MOZ“ zufolge sei seine telefonische Durchwahl dort die 88 gewesen, ein in der Nazi-Szene getarnter Hitlergruß mit Verweis auf den achten Buchstaben im Alphabet: HH, kurz für „Heil Hitler“. Die Durchwahl soll nach Angabe des Schulamtes ein Zufall gewesen sein.

Hintergrund: Das sind Symbole und Codes der Rechtsextremisten

Zusätzlich läuft gegen den offenbar rechtsextremen Lehrer, der als Quereinsteiger an die Schule kam, ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Als Prozessauftakt war der vergangene Dienstag vorgesehen, dieser Termin wurde jedoch abgesagt – ein neuer steht noch nicht fest.

(yah/dpa)