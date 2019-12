Weinstein-Opfer bekommen Millionen – nur nicht von Weinstein

Harvey Weinstein schleppt sich ins Gerichtsgebäude in New York. Ein Rückenleiden zwingt den früheren Filmmogul auf eine Gehhilfe. Knapp einen Monat bevor der Prozess gegen ihn beginnt, entschied ein Gericht am Mittwoch, dass Weinstein eine deutlich höhere Kaution hinterlegen muss, , um auf freiem Fuß zu bleiben, als ursprünglich veranschlagt. Ab dem 6. Januar werden zwei der etlichen Fälle aus den Jahren 2006 und 2013 verhandelt. Die Vorwürfe: sexuelle Übergriffe, Belästigung und Vergewaltigung.

Harvey Weinstein: 25 Millionen Dollar für 30 Frauen

Unterdessen konnte sich der 67-Jährige in einigen Zivilfällen offenbar mit Klägerinnen einigen. Nach einem Bericht der „New York Times“ sollen mehr als 30 Frauen mit einer Zahlung über 25 Millionen Dollar entschädigt werden. Das Geld würde unter den Klägerinnen aufgeteilt, so der Bericht. Im Gegenzug würden die Klagen fallen gelassen.

Harvey Weinstein, dessen Fehlverhalten die MeToo-Debatte ausgelöst hatte, würde das Geld jedoch nicht selbst aufbringen müssen: Die Versicherung seiner Filmproduktionsgesellschaft Weinstein Company, die das Unternehmen auch in dessen Insolvenzverfahren vertritt, würde die Zahlung übernehmen. Das zuständige Gericht muss dafür noch zustimmen.

Mehr als 80 Frauen hatten Weinstein seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Vergewaltigung, kriminelle sexuelle Handlungen und räuberische sexuelle Übergriffe. Weinstein behauptet, alles sei einvernehmlich geschehen.

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Der Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein: Die Schauspielerin und Regisseurin Angelina Jolie sagte, sie habe in ihrer Jugend ein schlechtes Erlebnis mit Weinstein gehabt und danach nie wieder mit ihm gearbeitet. Andere Frauen habe sie vor einer Zusammenarbeit mit ihm gewarnt. Diese Schauspielerinnen werfen dem Filmproduzenten sexuelle Belästigung vor. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Harvey Weinstein habe Gwyneth Paltrow nach einem Casting in sein Hotelzimmer mitgenommen, seine Hände auf ihren Körper gelegt und ihr eine Massage angeboten, wie die Schauspielerin der „New York Times“ sagte. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Michael Kors Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Auch Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o berichtet von Annäherungsversuchen Weinsteins. Er habe die 34-Jährige vor den Augen seiner Kinder in sein Schlafzimmer geleitet. Dort habe er angekündigt, seine Hosen auszuziehen. Nyong’o sei daraufhin aus dem Zimmer geflohen. Foto: Dennis Van Tine / imago/Future Image Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Kate Beckinsale schrieb auf Instagram, der Filmproduzent habe sie als 17-Jährige in sein Hotelzimmer eingeladen. Als Weinstein die Tür öffnete, habe er nur einen Bademantel getragen. Foto: Jean Cummings / imago/Cinema Publishers Collection Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Die britische Schauspielerin Lena Headey sagte, Weinstein habe sie ebenfalls in einem Hotelzimmer sexuell belästigt. Als sie sich dem Filmproduzenten entzog, habe er Headey grob in den Aufzug des Hotels geschoben. Foto: Paul Buck / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Weinstein soll die italienische Schauspielerin Asia Argento 1997 vergewaltigt haben. Dem „New Yorker“ sagte sie: „Wenn ich ihn sehe, fühle ich mich klein und dumm und schwach.“ Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Auch die US-Schauspielerin Rose McGowan soll von Harvey Weinstein vergewaltigt worden sein. Sie beschuldigt die Produktionsfirma Amazon Studios, ein Projekt mit McGowan fallengelassen zu haben, nachdem sie einem Amazon-Verantwortlichen davon erzählt habe. Foto: Peter Foley / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Model und Schauspielerin Cara Delevingne behauptete, Weinstein habe ihr in seinem Hotelzimmer befohlen, eine andere Frau zu küssen. Er soll zudem versucht haben, Delevingne einen Kuss auf den Mund zu geben. Foto: Tristan Fewings / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Oscar-Gewinnerin Mira Sorvino soll ebenfalls in einem Hotelzimmer von Weinstein belästigt worden sein. Zudem soll er eines Nachts unangekündigt vor ihrer Wohnungstür gestanden haben. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Nach Aussage der französischen Schauspielerin Lea Seydoux soll Harvey Weinstein in seinem Hotelzimmer unvermittelt auf sie losgegangen sein und versucht haben, sie zu küssen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Die Schauspielerin Heather Graham berichtete dem Branchenmagazin „Variety“, bei einem Casting habe Weinstein ihr gesagt, er habe die Erlaubnis seiner Frau mit anderen zu schlafen. Foto: imago stock&people / imago/Future Image Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Auch Schauspielerin Ashley Judd berichtete von Belästigungen seitens des Filmproduzenten. In seinem Hotelzimmer habe Weinstein sie wiederholt gefragt, ob sie ihn massieren oder ihm beim Duschen zuschauen wolle. Foto: imago stock&people / imago/Xinhua Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde am Mittwoch Weinsteins Kaution von einer auf fünf Millionen Dollar heraufgesetzt. Grund sind mehrere Verstöße beim Tragen der elektronischen Fußfessel. So soll sich der 67-Jährige mehrfach in Funklöchern aufgehalten haben, so dass das Signal nicht übertragen werden konnte. Weinsteins Anwälte sprachen von „technischen Fehlern“.

Rückenleiden ist Folge eines Autounfalls

Das Rückenleiden ist die Folge eines Autounfalls im vergangenen August. Weinstein soll einem Bericht von „CNN“ zufolge an diesem Donnerstag operiert werden. Den Zeitplan für den Prozess soll dies nicht beeinflussen. Der Tag des Prozessauftaktes bleibt der 6. Januar 2020.

Weinstein war im vergangenen Jahr von einer Grand Jury wegen Vergewaltigung angeklagt worden . Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Mehr zum Thema: Harvey Weinstein soll mit Sex mit Jennifer Lawrence geprahlt haben und auch 16-Jährige sexuell belästigt haben.

(yah/dpa)