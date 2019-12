Falsche Todesanzeige - Mobbing an Schule in Nördlingen

Berlin. In Bayern hat ein Schüler einen Mitschüler offenbar mit einer falschen Todesanzeige gemobbt. Es war nicht der erste Fall an der Schule.

Die Polizei ermittelt in Bayern wegen einer falschen Todesanzeige, mit der ein Schüler offenbar einen Mitschüler gemobbt hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erschien am Freitag in der „Augsburger Allgemeinen“ eine Traueranzeige, die den angeblichen Tod eines 13-Jährigen aus Nördlingen vermeldete.

Die Kripo habe daraufhin Ermittlungen gegen einen 14 Jahre alten Schüler aufgenommen, heißt es in einer Polizeimitteilung. Bei dem Jungen stellten die Ermittler zahlreiche Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden.

Falsche Todesanzeige aus Nördlingen – Polizei ermittelte schon an Realschule

Der Schüler sei bereits am Freitag in Anwesenheit seiner Eltern zu den Vorwürfen befragt worden, stritt dabei eine Beteiligung aber ab, wie die Polizei mitteilte. Die „Augsburger Allgemeine“ schreibt nun, dass sie „intensiv mit der Kriminalpolizei“ zusammenarbeiten werden und auch Anzeige erstatten wolle.

An der Realschule der beiden Schüler in Nördlingen hatte es zuvor schon zuvor andere Fälle von Mobbing gegeben. Im November hatte die Kriminalpolizei mitgeteilt, dass fünf Jungen und Mädchen der 8. Klasse Opfer von Mobbing in sozialen Netzwerken geworden sind.

Unter anderem wurden den Kindern Pornos geschickt. Wie die Kriminalpolizei dem „Bayerischen Rundfunk“ bestätigte, gebe es einen Zusammenhang zwischen den Fällen und der falschen Todesanzeige.

Cybermobbing an Schulen – Mehr zum Thema

Cybermobbing erfolgt vor allem in sozialen Netzwerken. Dabei unterschätzen Eltern oft die Gefahren: Cybermobbing: Wie schütze ich mein Kind vor Hass im Netz. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Phänomen Mobbing lesen Sie hier: Was Eltern, Lehrer und Schüler gegen Mobbing tun können. (les)