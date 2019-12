Keine Geschenke für Kinder an Weihnachten: Kann das gehen?

Drei Teile zu viel, zwei nicht zuzuordnen, eins, das eindeutig fehlt. Wir werkeln an einem klassischen Lego-Technik-Baukasten. Fünf Stück hat mein Sohn zu seinem achten Geburtstag im November bekommen, mittlerweile liegen die bunten Steine verteilt in seinem Zimmer.

Die Anleitungen haben wir aufgehoben, auf dass wir im Jahr 2038 noch einmal Lust haben, die 200 Teile pro Modell im Kinderzimmer aus verschiedenen Schubladen zusammenzusuchen und zu stecken. Meine Tochter hat glücklicherweise kein Interesse an Lego, dafür hat sie zwei Barbies und die dazugehörige Yacht. Spielen tut sie aber weder mit den Puppen, noch mit dem Mega-Schiff. Und ich bin es leid.

Weihnachten: Wie viel die Kleinen tatsächlich brauchen

So viel Spielzeug türmt sich im Kinderzimmer, so viele Plüschtiere, die niemals gekuschelt, so viele Brettspiele, die niemals ausgepackt wurden. Ganz abgesehen von den vielen Überraschungsei-Figuren, den Flummis und Jojos, den Autos, Helikoptern und Schleichfiguren.

Meine Kinder sehen vor Spielzeug kein Spielzeug mehr. Absurderweise sind sie sich dessen im tiefsten Inneren bewusst.

„Was sollen wir uns dieses Jahr wünschen, Mama“, fragen sie mich.

Ein Glück, dass sie kein analoges Fernsehen schauen und so von der Werbeflut an Spots zur Adventszeit verschont bleiben.

Ich zucke dann mit den Schultern: „Keine Ahnung, du musst dir nichts wünschen.“

„Ist Weihnachten dann nicht blöd“, fragt mein Sohn. „Wünsch dir doch einen Ausflug, eine Reise“, empfehle ich ihm.

„Etwas, was du dir für Geld nicht kaufen kannst.“

„Boykottieren Sie Amazon“

In Berlin und in vielen großen Städten wirbt momentan die örtliche Müllabfuhr für eine geschenkfreie und damit abfallfreie Weihnachtszeit. So sollen die Menschen laut der Berliner Stadtreinigung (BSR) lieber Babysitting-Gutscheine als Päckchen verschenken, lieber Tannenbäume aus grünen Eierkartons basteln, als Weihnachtsdekorationen zu kaufen.

Weniger Weihnachtsbeleuchtung wünschen sich die Deutschen laut einer Forsa-Umfrage, dem Klima zu liebe. „Wollen Sie sich diese Weihnachten richtig gut fühlen“, fragt Zoe Williams, Kolumnistin beim britischen „Guardian“. „Dann boykottieren sie Amazon.“ Laut des britischen Gewerkschaftsverbandes verdient der CEO von Amazon Jeff Bezos in einer Sekunde so viel, wie ein Mitarbeiter in seinen Logistikzentren in fünf Wochen. Auch deshalb sei es schöner, Bücher oder Geschenke in lokalen Geschäften zu kaufen.

Spielzeug: Das geht dieses Jahr an eine Flüchtlingsfamilie

Und ich habe immer weniger Lust, den Spielzeugladen wieder einmal mit vollen Tüten zu verlassen.

Pro Kind ein Geschenk und ein Buch, habe ich also beschlossen. Jetzt gilt es nur noch standhaft zu sein bis Heiligabend und es notfalls auf den Weihnachtsmann zu schieben. Dazu wird mein Sohn mir helfen, zwei Säcke Spielzeuge zu einer Flüchtlingsfamilie aus dem Irak zu bringen. Ein Weihnachten ohne große Geschenke, nur mit den Cousins, die vermutlich viel, viel mehr bekommen werden und den direkten Vergleich ermöglichen – es wird hart.

Aber mein Sohn macht mir Hoffnung, dass es so klappen könnte. „Du hast einen Wunsch frei“, sagte ich ihm neulich, als er mit einer guten Note im Diktat nach Hause kam. „Ich möchte einen Tag frei nehmen“, sagte er ohne zu Überlegen. Ich nickte zufrieden. „Am Mittwoch hast du hiermit schulfrei.“

