Tsnumai: Indonesien gedenkt der Opfer - Hunderttausende starben

Am 26. Dezember 2004 hatte ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Nordwestküste Sumatras einen Tsunami ausgelöst – 230.000 Menschen rund um den indischen Ozean starben durch die Folgen der Flut und des Bebens. Immer wieder wird deshalb der Toten gedacht – so auch an diesem zweiten Weihnachtstag.

Zu Gebeten und Gedenkzeremonien haben Menschen in mehreren asiatischen Ländern sich zusammengefunden. In der indonesischen Provinz Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra, wo die meisten Menschen gestorben waren, versammelten sich am Donnerstag sowohl Überlebende als auch Angehörige der Toten und Mitarbeiter von Behörden. Überlebende bedankten sich bei indonesischen und ausländischen Hilfsorganisationen für deren damaligen Einsatz.

Tsunami in Südostasien: Hunderttausende Tote zu beklagen

Allein in der Provinz Aceh wurden nach dem Beben 2004 etwa 170.000 Tote registriert.

Auch auf Sri Lanka, in Indien sowie an Thailands Andamanenküste hatte der Tsunami Tod und Verwüstung hinterlassen.

Auf Sri Lanka, wo mehr als 35.000 Tote zu beklagen waren, hielten die Menschen Schweigeminuten ab und warfen Blumenkränze ins Meer.

So entsteht ein Erdbeben So entsteht ein Erdbeben

Auch in Thailand wurde der Toten, Vermissten und Verletzten in mehreren Zeremonien gedacht, insbesondere auf der Ferieninsel Phuket sowie in der benachbarten Provinz Phang Nga. Die Strände und Küstenabschnitte von Phuket und Phang Nga, darunter das Fischerdorf Ban Nam Khem, waren vor 15 Jahren die am schwersten zerstörten Regionen.

Tsunami: Hunderte Deutsche starben

Insgesamt kamen in Thailand laut offizieller Angaben etwa 5.400 Menschen ums Leben. Fast die Hälfte davon waren ausländische Urlauber, darunter mehr als 500 Deutsche. Etwa 3.000 weitere Opfer wurden als vermisst gemeldet.

Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Ein schweres Erdbeben hat auf der indonesischen Insel Sulawesi Hunderten Menschen das Leben gekostet. Helfer retten eine Frau in der Küstenstadt Palu. Foto: Chandra / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Ein Einkaufszentrum wurde nahezu zerstört. Foto: Tatan Syuflana / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Menschen stehen nach dem Tsunami in den Trümmern ihrer Stadt. Foto: Tatan Syuflana / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Der Tsunami hat ein Schiff an Land gespült. Foto: Rio Mario / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Menschen stehen Schlange, um Benzin zu kaufen. Foto: Tatan Syuflana / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Bilder der Zerstörung nach Tsunami in Indonesien Der Tsunami hat Häuser und Autos mit voller Wucht getroffen. Foto: Dede Budiyarto / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Tsunami – Mehr zum Thema:

Immer wieder kommt es in der Region zu Erdbeben und Tsunamis. Erst vergangenes Jahr kam es in Indonesien zu einen Tsunami mit Hunderten Toten. Im August 2019 hatte es darüber hinaus nach einem Erdbeben Sorge vor einem Tsunami in Indonesien gegeben. Nur zwei Monate später löste ein Erdbeben tatsächlich einen Tsunami auf der Insel Sulawesi aus – Tausende starben.

(epd/ac)