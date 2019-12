Veganuary 2020: Vegan essen im Januar - das steckt hinter der Aktion

Berlin. Nach dem „Dry January“ kommt nun der „Veganuary“: Die Kampagne will dazu inspirieren, sich im neuen Jahr rein pflanzlich zu ernähren.

Weniger Stress, mehr Zeit für Freunde und Familie, mehr Sport – das sind die klassischen Neujahrsvorsätze der Deutschen, doch 2020 rückt eine Kampagne ein anderes Ziel in den Fokus: vegane Ernährung.

Nachdem es der „Dry January“ – also der Alkoholverzicht am Jahresanfang – in den letzten Jahren schon nach Deutschland geschafft hat, folgt jetzt der „Veganuary“, ein Wortspiel aus „vegan“ und „January“, das zu einer rein pflanzlichen Ernährung während der ersten 31 Tage des Jahres ermuntern soll.

„Veganuary“ 2020 will Menschen zu veganer Ernährung inspirieren

Prominente Unterstützer hat die ursprünglich aus Großbritannien stammende NGO schon mal: Hollywood-Stars wie Joaquin Phoenix, Musiker Paul McCartney oder „Big Bang Theory“-Schauspielerin Mayim Bialik stehen genauso Pate wie Comedian Kaya Yanar, Youtuber Rezo oder Schauspieler Ralf Moeller.

Dabei geht es ihnen nicht allein darum, eine gesunde Ernährung zu propagieren, nebenbei soll auch noch etwas für den Planeten getan werden. Das Ziel: 350.000 Menschen zur Teilnahme zu bewegen.

Klimakrise bekämpfen – mit rein pflanzlicher Ernährung

„Die Klimakrise bedroht unseren gesamten Planeten und wir brauchen globale Maßnahmen, um sie zu bekämpfen. 350.000 Menschen, die im Januar auf Tierprodukte verzichten, haben eine enorme Schlagkraft. Wir alle können in nur einem Monat gemeinschaftlich zehntausende Tonnen CO2-Emissionen einsparen sowie mehr als eine Million Tiere vor einem traurigen Schicksal bewahren“, sagt Ria Rehberg, Geschäftsführerin von Veganuary. Faktencheck: Retten Vegetarier wirklich das Klima?

Wissenschaftlich untermauert wird das Ganze von Daten des Umweltforschers Joseph Poore, der an der Oxford Universität unter anderem den Einfluss der Landwirtschaft auf die Umwelt untersucht. Seinen Erkenntnissen zufolge führt die vegane Ernährung von 350.000 Menschen während eines Monats zu diesen Ergebnissen:

Es können ca. 41.200 Tonnen CO2eq eingespart werden – das entspricht mehr als 450.000 Flügen von Berlin nach London.

Es können ca. 160 Tonnen PO43-eq (Eutrophierung) in Gewässern eingespart werden – das entspricht etwa der gleichen Wirkung wie die Vermeidung von 650 Tonnen Klärschlamm in unseren Gewässern.

Es können ca. 2,5 Millionen Liter Wasser eingespart werden – das ist genug Wasser, um ein Olympia-Schwimmbecken zu füllen.

Wer mitmachen will, kann sich kostenlos auf veganuary.de eintragen und erhält dann im Januar 2020 vegane Rezepte und Hilfestellungen per Mail.

