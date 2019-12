Polizeieinsatz Checkpoint Charlie: Ungewissheit über Schüsse

Berlin. Mehrere Stunden nach einem großen Polizeieinsatz am Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist noch unklar, ob es zuvor tatsächlich einen Raubüberfall und Schüsse gegeben hat. Das teilte die Polizei mit. Das hätten unter anderem Befragungen weiterer Zeugen ergeben. Es gebe auch keine weiteren Hinweise auf eine verdächtige Person. Zeugen hatten am Mittag die Polizei alarmiert, weil es an der sehr belebten Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße Aufregung auf der Straße gab. Es hieß, ein Mann habe ein Café überfallen und dabei geschossen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder