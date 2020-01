Veronika Fitz tot: Abschied von der "Hausmeisterin" - viele Rückschläge

Sie starb im Kreise ihrer Angehörigen: Die Volksschauspielerin Veronika Fitz ist tot. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur von der Familie bestätigt. Fitz wirkte im Fernsehen in vielen Filmen und Serien mit, darunter auch dem „Forsthaus Falkenau“ – dort war sie seit 2006 Teil des Ensembles. Auch in „Der Bulle von Tölz“ stand sie vor der Kamera. Fitz wurde 83 Jahre alt, hatte langer an einer schweren Krankheit gelitten.

Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem auch durch ihre Hauptrolle in der BR-Serie „Die Hausmeisterin“ an der Seite von Helmut Fischer und Luise Neubauer. Eine Rolle, die sie nie ganz los wurde – die Fans assoziierten sie Zeit ihres Lebens mit den Locken und dem Kittel: „Das war die Rolle meines Lebens, obwohl sie mir nur bedingt Ruhm eingebracht hat“, sagte sie in einem interview mit der Mittelbayerischen Zeitung.

„Die Martha Haslbeck war schon eine starke, unabhängige Frau. Ihre späte Emanzipation war für viele Frauen ein Vorbild“, erklärte sie über die „Hausmeisterin“. Passend zu ihr selbst, die ihre Tochter Ariela Bogenberger (Drehbuchautorin) allein großziehen musste.

Ihr Mann, der Schauspieler Willi Anders, war bereits 1971 gestorben – ein Suizid, nachdem Fitz den schweren Alkoholiker verlassen hatte. Mit dem Schauspieler Gerhard Zemann war sie später neun Jahre liiert.

Bogenberger machte sich einen Namen mit den Drehbüchern zu „Marias letzte Reise“ und „In aller Stille“. Zudem war sie lange Mitglied einer Sekte, berichtete später von einem Leben mit Drogen und Sex in der „Kirschblütengemeinde“.

Veronika Fitz lebte zurückgezogen am Chiemsee

In den 1970er Jahren war sie festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Zudem trat sie im Münchner Volkstheater und am Bayerischen Staatsschauspiel auf. Fitz lebte zuletzt zurückgezogen im oberbayerischen Prien am Chiemsee in einem Seniorenheim.

2014 erlebte Fitz einen tragischen Unfall, der sie zum Karriereende führte. Sie war mit einem Radfahrer zusammengestoßen, musste eine langwierige Reha auf sich nehmen.

Vor zehn Jahren sprach sie in einem Interview mit „Hallo München“ über ihre Gesundheit, erklärte, sie habe gute Gene und sich für eine 75-Jährige gut gehalten. Dort redete sie auch über ihre Familie: „Ich bin mittlerweile sogar Uroma. Meine Enkelin hat mit 16 ein Kind bekommen, das Kind ist zauberhaft, der junge Vater ist 18 und entzückend.“

Sie selbst war das jüngste von acht Kindern, „zwei Geschwister vor mir sind gestorben – deswegen war der Altersunterschied sehr groß.“