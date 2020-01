Zwei weitere Fälle von neuer Lungenkrankheit in Thailand

Bangkok. In Thailand sind zwei weitere Fälle der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen worden, an der in China bereits hunderte Menschen erkrankt sind. Zwei Patienten wurden diese Woche positiv auf das neue Virus getestet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Dabei handelt es sich um eine Thailänderin, die von einer Reise aus der chinesischen Stadt Wuhan zurückkehrte. Der andere Patient ist demnach ein Chinese, der nach Thailand einreiste. Damit gibt es in dem südostasiatischen Land vier nachgewiesene Fälle.

