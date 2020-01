Virus breitet sich rasant aus - WHO ruft Notlage aus

Peking. Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus breitet sich rasant aus. Die Infektionen und Todesfälle in China haben den größten Anstieg innerhalb eines Tages erreicht. Die Zahl der Patienten stieg um 1981 auf 9692, teilte die Gesundheitskommission mit. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte die Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite". Die 190 Mitgliedsländer werden damit von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren.