London: Mutmaßlicher Terrorangriff – Mann niedergeschossen

Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff in London hat ein Mann am Sonntag mehrere Menschen niedergestochen. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen, wie die Londoner Polizei im Onlinedienst Twitter mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach in Streatham im Süden der britischen Hauptstadt. (afp/les)