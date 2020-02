Coronavirus im Newsblog: Entwarnung für Deutsche auf Kreuzfahrtschiff

Tausende Menschen haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert

infiziert In China gibt es Hunderte Tote

Ausgebrochen ist die neuartige Lungenkrankheit in der Millionenstadt Wuhan

in der Millionenstadt Wuhan Die Bundesregierung hat Deutsche aus der Krisenregion rund um Wuhan ausgeflogen und unter Quarantäne gestellt

aus der Krisenregion rund um Wuhan ausgeflogen und unter Quarantäne gestellt Auch in Deutschland gibt es mehrere Infizierte: Patienten mit Symptomen sind auf Isolierstationen untergebracht

untergebracht Für Reisende – vor allem Kreuzfahrtpassagiere – hat das Virus Folgen

Vor Japan musste das Schiff „Diamond Princess“ wegen eines Verdachtsfalles ankern, unter den Passagieren finden sich auch Deutsche

Weltweit werden immer mehr Infektionen mit dem Coronavirus registriert, auch in Deutschland steigen die Fallzahlen. Deutsche Behörden und die Bundesregierung warnen zwar vor Panikmache, bereiten sich dennoch darauf vor, weitere Patienten in Deutschland zu behandeln.

Lesen Sie im Newsblog alle aktuellen Entwicklungen zu dem Coronavirus:

Mittwoch, 5. Februar: Schon fast 500 Tote in China

7:46 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Coronavirus ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Bis Mittwoch kletterte die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit innerhalb eines Tages um 3887 auf 24.324, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten legte um 65 auf 490 zu. Die neuen Toten waren alle in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina zu beklagen. Die Gesundheitskommission zählt noch mehr als 23.000 Verdachtsfälle.

Provisorisches Krankenhaus in Wuhan hat 1000 Betten

7.22 Uhr: Die USA und Russland haben weitere Staatsbürger aus der vom Coronavirus schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina ausgeflogen. Wie die US-Botschaft am Mittwoch in Peking bestätigte, sind am Vorabend zwei weitere Flugzeuge in die USA gestartet. Damit seien insgesamt 500 Personen zurückgeholt worden. Es werde möglicherweise am Donnerstag noch einen oder mehr Flüge geben.

7.07 Uhr: Unter den bislang bestätigten zehn Fällen des neuen Coronavirus an Bord des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ in Japan ist kein Deutscher. Wie die Reederei der „Princess Cruises“ am Mittwoch bestätigte, handelt es sich bei den Betroffenen um drei Passagiere aus Japan, zwei aus Australien, drei aus Hongkong und einen Gast aus den USA sowie um ein Crewmitglied aus den Philippinen. Sie wurden in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa, wo das Schiff in der Provinzhauptstadt Yokohama vor Anker liegt, ins Krankenhaus gebracht.

4.15 Uhr: Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike hat vor wesentlichen Einbußen auf dem chinesischen Markt aufgrund des Coronavirus gewarnt. Es sei mit „erheblichen Auswirkungen“ auf das China-Geschäft zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Nike habe die Hälfte seiner Filialen in Konzernbesitz in dem Land geschlossen und betreibe die restlichen Läden mit eingeschränkten Öffnungszeiten, da weniger Kunden kämen.

Dienstag, 4. Februar: Kreuzfahrtschiff festgesetzt – acht Deutsche an Bord

14.59 Uhr: Unter den 120 Passagieren des in Japan festgesetzten Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ befinden sich auch acht Deutsche. Das Schiff musst ankern. 2500 Passagiere und 1000 Mannschaftsmitglieder sitzen auf der vor Tokios Nachbarstadt Yokohama festgesetzten „Diamond Princess“ fest. Eine infizierte Person hatte zuvor das Schiff in Hongkong verlassen, die Behörden befürchten, dass er weitere Menschen angesteckt hatte.

14.30 Uhr: Den zwölf Coronavirus-Patienten in Deutschland geht es weiterhin gut. Zwei Infizierte, die am Wochenende mit mehr als 120 weiteren Passagieren aus Wuhan zurückgeholt worden waren, sind wohlauf. „Sie haben keine Symptome“, sagte der Leiter Gesundheitsamt Frankfurt, René Gottschalk. Wie lange sie auf der Isolierstation bleiben müssten, könne noch nicht vorhergesagt werden, da es sich um einen neuen Virus handele. Die zwei Patienten müssten virenfrei sein, um die Station verlassen zu können.

11.55 Uhr: In weniger als zwei Wochen wurde in China eine Klinik fertiggestellt, die ausschließlich Patienten behandeln soll, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Eine Bild-Kombination zeigt nun, wie das Klinikgelände vor Baubeginn aussah und wie nach der Fertigstellung.

So sah das Gelände in Wuhan aus, auf dem nun eine Klinik gebaut wurde. Foto: Planet Labs Inc/dpa

Die Satellitenbilder wurden am 1. Oktober 2019 und am 31 Januar 2020 aufgenommen.

So sieht das Klinikgelände heute aus. Foto: Planet Labs Inc/dpa

8.38 Uhr: Die ostchinesische Metropole Hangzhou hat starke Einschränkungen des Verkehrs erlassen. Es ist schon die zweite Stadt außerhalb der schwer von dem Coronavirus betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina, die radikale Maßnahmen ergreift.

Die Transportbehörden von Hangzhou teilten am Dienstag mit, dass in dem mehr als zwei Millionen Einwohner zählenden Stadtbezirk Xiaoshan der innerstädtische und überregionale Busverkehr eingestellt werde. Ferner forderte die Stadtregierung alle zehn Millionen Bewohner der Metropole auf, möglichst nicht vor die Tür zu gehen.

6.25 Uhr: Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau schließt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zwei Wochen lang ihre Casinos. Dies teilte der Regierungschef von Macau, Ho Iat-seng, am Dienstag mit. Die Glücksspielmetropole ist ein beliebtes Ziel von Reisenden aus dem chinesischen Festland.

5.15 Uhr: Erstmals ist auch ein Patient aus Hongkong ums Leben gekommen. Die Krankenhausbehörde der chinesischen Sonderverwaltungsregionen bestätigte am Dienstag den Tod eines 39-Jährigen. Wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, hatte der Mann zuvor die besonders schwer vom Virus betroffene Stadt Wuhan besucht.

4.37 Uhr: Der Anstieg der Infektionen in China verläuft weiter in Sprüngen. Am Dienstag meldeten die Behörden insgesamt 20.438 Fälle. Im Vergleich zum Vortag waren das 3225 neue Fälle. Die Zahl der Todesopfer stieg ebenfalls an: um 64 auf insgesamt 425 Todesfälle.

3.59 Uhr: Japan lässt Tausende von Passagieren und Besatzungsmitglieder auf einem Kreuzfahrtschiff auf das neue Coronavirus hin untersuchen. Anlass ist der Fall eines 80 Jahre alten Mannes aus Hongkong, der das Schiff am Samstag in Hongkong verlassen hatte und anschließend positiv auf den Erreger getestet worden war.

Das Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ wurde in Japan festgesetzt. Auf dem Schiff werden Passagiere auf das Coronavirus untersucht. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Keiner der 2500 Passagiere und 1000 Mannschaftsmitglieder an Bord der in Tokios Nachbarstadt Yokohama vor Anker liegenden „Diamond Princess“ durfte das Schiff verlassen, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, berichteten örtliche Medien. An Bord befinden sich Vertreter japanischer Behörden, die mit Quarantäneaufgaben befasst sind.

Es ist nicht das erste Kreuzfahrtschiff, das wegen des Coronavirus festsitzt. In Italien lag Ende der vergangenen Woche das Schiff „Costa Smeralda“ fest. Passagiere konnten das Schiff so lange nicht verlassen, wie der Verdacht einer Infektion an Bord nicht ausgeschlossen werden konnte.

Montag, 3. Februar: Mehr Todesfälle durch neuen Coronavirus in China als durch Sars

21.57 Uhr: Die Zahl der infizierten Menschen in Deutschland steigt weiter. Am Montagabend meldeten bayerische Behörden einen weiteren Fall – damit gibt es aktuell zwölf Patienten in Deutschland, die wegen des Virus behandelt werden. Es handelt sich um einen weiteren Mitarbeiter eines Automobilzulieferers in Stockdorf bei München, wie das bayerische Gesundheitsministerium unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Der Mann wurde in die München Klinik Schwabing gebracht.

20.10 Uhr: In Bayern hat sich ein weiteres Kind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der Betroffenen in dem Bundesland auf neun und bundesweit auf elf Menschen. Es handelt sich um ein zweites infiziertes Kind jenes Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund vergangene Woche bekannt geworden war. Der Vater und die beiden Kinder sind in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

15.39 Uhr: Die Lufthansa-Gruppe hat weitere Flüge nach China gestrichen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Städte Peking und Shanghai werden bis zum 29. Februar nicht mehr angeflogen, die übrigen Ziele Nanjing, Shenyang und Qingdao sogar bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März.

Zunächst sollte das Flugverbot nur bis zum 9. Februar andauern. Die Maßnahme umfasst auch die Lufthansa-Töchter Swiss und Austrian. Die 19 wöchentlichen Verbindungen nach Hongkong werden weiterhin unverändert angeboten.

13.27 Uhr: Hongkong schließt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fast alle Grenzübergänge nach China. Wie Regierungschefin Carrie Lam am Montag mitteilte, bleiben ab Mitternacht (Ortszeit) nur noch die Brücke nach Shenzhen und die Brücke nach Zhuhai und Macao geöffnet. Auch auf dem Hongkonger Flughafen sollen demnach weiter Flüge aus Festland-China landen dürfen. Es gibt dort aber bereits strenge Kontrollen für Reisende aus der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum der Epidemie.

12.10 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus hat weitere Folgen für Reisende: Kreuzfahrtschiffe nehmen vorerst keine Passagiere oder Crewmitglieder mit, die in den vergangenen zwei Wochen auf dem chinesischen Festland unterwegs waren. Das teilte der internationale Kreuzfahrt-Verband CLIA am Montag in Hamburg mit.

Zudem würden wegen des Coronavirus Reisen und Routen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO gegebenenfalls umdisponiert, verändert oder gestrichen. Das liege in der Verantwortung der jeweiligen Reederei.

Ein Schiff der Superlative: Das ist die AIDAnova

Die Kreuzfahrtgesellschaften Costa Crociere und MSC hatten wegen des Ausbruchs des Coronavirus bereits alle Kreuzfahrten abgesagt, die von chinesischen Häfen starten. MSC strich drei für Anfang Februar geplante Kreuzfahrten ihres Schiffes „Splendida“ mit 6880 Plätzen von chinesischen Häfen in Richtung Japan, teilte die Reederei mit.

10.35 Uhr: China hat in der Krisenregion Wuhan innerhalb kürzester Zeit das erste von zwei Krankenhäusern fertiggestellt, das Coronavirus-Patienten aufnehmen soll. Das „Huoshenshan“ („Berg des Vulkan-Gottes“) genannte Hospital, das in Schnellbauweise gebaut wurde, hat rund tausend Betten und wurde am Montag eröffnet.

Innerhalb von zwei Wochen wurde in Wuhan ein Behelfskrankenhaus für die Behandlung von mit dem Coronavirus infizierten Patienten eröffnet. Foto: - / dpa

Rund 1400 medizinische Kräfte des Militärs betreiben das Behelfshospital, in dem Lungenkranke zentral in Quarantäne kommen und behandelt werden. An den Unterkünften war seit 23. Januar Tag und Nacht gearbeitet worden.

Ein zweites Hospital mit mehr als tausend weiteren Betten soll am Mittwoch eröffnet werden. Es wird „Leishenshan“, „Berg des Feuergottes“, genannt. Nach dem chinesischen Volksglauben sollen die Götter des Feuers oder des Vulkans helfen, Krankheiten zu bekämpfen.

8.19 Uhr: Der neuartige Coronavirus löst eine Lungenkrankheit aus, die bereits Hunderte Todesfälle in China gefordert hat. Nach Angaben der chinesischen Behörden sind bereits 361 Menschen durch das Virus gestorben. Alleine von Sonntag auf Montag waren 57 Todesfälle hinzugekommen. Die Zahl der bestätigten Infektionen in China kletterte sprunghaft um 2829 auf 17.205 Fälle.

Es hat damit schon jetzt mehr Tote in China gegeben als beim Ausbruch von Sars (Schwere Akute Atemwegssyndrom) in den Jahren 2002 und 2003 in China. Weltweit starben an den Folgen der Sars-Infektion 774 Menschen. Das Sars-Virus ist verwandt mit dem aktuellen Coronavirus.

7.59 Uhr: Die ungebremste Ausbreitung des Coronavirus hat die Aktienkurse in China einbrechen lassen. In Shanghai gab der wichtige Composite Index bei Wiedereröffnung der Börse nach den Neujahrsferien am Montag um gut acht Prozent nach. Der Shenzhen Composite Index sackte um 8,3 Prozent ab. Mehr als 2600 Aktien verloren nach Angaben der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zehn Prozent an Wert – das ist das innerhalb eines Tages erlaubte Maximum. Auch der Yuan geriet unter Druck und verlor 1,5 Prozent gegenüber dem Dollar.

6.04 Uhr: Chinesische Fachleute rechnen erst später als bisher erwartet mit dem Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie in der Volksrepublik. „Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie in zehn Tagen bis zwei Wochen erwartet wird“, sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Coronavirus, Zhong Nanshan, nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Montag. Dafür müssten aber vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden.

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Das Coronavirus: Mehr als 41 Millionen Menschen sind in China Ende Januar 2020 von den Quarantänemaßnahmen betroffen, landesweit gibt es mehr als 830 bestätigte Infektionsfälle, 26 Patienten starben. Foto: Kin Cheung / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Angenommen wird, dass das Coronavirus durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten übertragen wird. Vermutet wird auch, dass das Virus sich vor allem in den unteren Lungenbereichen ansiedelt und weniger ausgeprägt in den oberen Atemwegen. Das würde ein geringeres Ansteckungspotenzial bedeuten, da der es von Lunge zu Lunge weiter ist als etwa von Nase zu Nase. Foto: Uncredited / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre In den vergangenen Jahren gab es immer wieder heftige Pandemien. Rund 800 Menschen starben 2002/2003 an dem Sars-Virus. Foto: imago images / ecomedia/robert fishman Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Bei der Sars-Pandemie 2002/2003 erkrankten nach dem ersten Ausbruch in China weltweit mehr als 8000 Menschen – in rund 30 Ländern und auf sechs Kontinenten. Wahrscheinlich sprang der Erreger von Tieren auf den Menschen über. Er verbreitete sich über Tröpfcheninfektion beim Husten und Niesen. Foto: imago images / ecomedia/robert fishman Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Bei einem Mers (Middle East Respiratory Syndrome)-Ausbruch in Südkorea starben im Jahr 2015 38 Menschen. Foto: COVER Images / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Das Virus, das Mers (Middle East Respiratory Syndrome) verursacht, wurde zum ersten Mal 2012 bei einem Mann in Saudi-Arabien gefunden. Es zählt zu den Coronaviren und kann schwere Atemwegsinfektionen verursachen. Als Hauptträger des Virus gelten Kamele. Von ihnen gibt es weiterhin Übertragungen auf den Menschen, vor allem in Saudi-Arabien. In einigen Fällen wurde das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen. Foto: COVER Images / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Die Zahl der Todesfälle durch die sogenannte Schweinegrippe geht weit auseinander. Während die WHO die Todesfälle infolge einer Infektion mit dem A/H1N1-Virus auf 18.500 beziffert, fanden US-Wissenschaftler heraus, dass bis 2012 weltweit zwischen 151.700 und 575.400 Menschen daran gestorben sein dürften. Foto: U Aungvia / imago/ Xinhua Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre Der neuartige H1N1-Subtyp verursachte im Jahr 2009 eine Grippe-Epidemie mit etlichen Todesfällen. Ihren Ursprung hatte sie in Mexiko. Inzwischen ist die Schweinegrippe Teil des saisonalen Grippegeschehens. Foto: Alexander Ryumin / imago/ITAR-TASS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre BSE erreichte 2000 seinen Höhepunkt. In Großbritannien starben mindestens 177 Menschen. Mehr als vier Millionen Rinder wurden geschlachtet, schätzungsweise 180.000 Tiere verendeten an BSE. Foto: wayne Hutchinson / imago/UIG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die schlimmsten Pandemien der letzten Jahre In Deutschland wurde die Bovine-Spongiforme-Enzephalopathie Ende 2000 erstmals bei einer hierzulande geborenen Kuh nachgewiesen. Sie sorgt für eine Rückbildung der Gehirnsubstanz bei Rindern. Als Auslöser gelten falsch gefaltete Eiweißmoleküle. Übertragen wurde der Erreger durch das Verfüttern von Tiermehl und -fett. Beim Menschen kann der BSE-Erreger eine Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit verursachen. Durch das Verfütterungsverbot von tierischem Eiweiß, das 2001 europaweit in Kraft trat, wurden Neuinfektionen unterbunden. Foto: imago stock&people / imago/fossiphoto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2.01 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich besorgt gezeigt über die Informationsflut zum Coronavirus. Der Ausbruch des Erregers 2019-nCoV sei von einer „massiven Infodemie“, einer Überschwemmung an Informationen begleitet worden, teilte sie am Sonntagabend in Genf mit. Einige Informationen seien korrekt, andere nicht.

Da die Flut an Informationen es vielen Menschen schwer mache, zwischen Mythen und Fakten zu unterscheiden, hat die WHO eine große Informationskampagne auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien gestartet. Darin beantwortet sie etwa Fragen wie: Kann das Essen von Knoblauch gegen das Coronavirus helfen. Antwort: Dafür gibt es keinen Beleg. Gesundheitsminister Jens Spahn warnte auch vor Panikmache durch Fake-Videos. Zudem gab es Klagen über mehr rassistische Ausfälle gegen Asiaten.

