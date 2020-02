Istanbul: Flugzeug von Pegasus nach Landung in Teile zerbrochen

Medienberichten zufolge ist ein Flugzeug kurz nach der Landung am Flughafen Sabiha Gokcen Airport in Istanbul in mindestens zwei Teile zerbrochen. Es soll sich um eine Maschine der türkischen Airline Pegasus handeln, berichten Menschen auf Twitter.

Auf einem Video sieht man ein beschädigtes Flugzeug, das offenbar zu der Fluglinie gehört. Nach ersten Angaben ist das Flugzeug in Brand geraten. In einer Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium hieß es, es habe keine Todesopfer gegeben. Demnach waren 177 Passagiere an Bord. Die Lage ist noch unübersichtlich.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9 — CNW (@ConflictsW) February 5, 2020

Nach dem Unglück ist die Landebahn gesperrt worden – es handelte sich laut „Flightradar 24“ um den Flug PC2193 von Izmir nach Istanbul. Die verunglückte Maschine ist offenbar eine Boeing 737-800.

Auf Bildern des staatlichen Senders TRT war zu sehen, wie Passagiere über eine Tragfläche nach draußen kletterten. Der Flughafen sei nach dem Unfall für weitere Flüge zunächst geschlossen worden, berichteten Medien. Flüge würden zum großen, neuen Istanbul-Flughafen umgeleitet.

Erst Anfang Januar war in Istanbul ein Pegasus-Flieger beim Start von der Landebahn abgekommen.

Pegasus-Unglück 2018: Damals war eine Maschine von der Landebahn abgekommen und beinahe ins Meer gestürzt. Foto: dpa Picture-Alliance / Depo Photos/ABACA / picture alliance / abaca

Ähnliches geschah auch Anfang 2018 – da schoss ein Flugzeug über die Landebahn hinaus und landete fast im Meer. (ses/dpa/afp)