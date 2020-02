Oscar 2020: Das sind die Gewinner

Phoenix wurde ganz emotional in seiner Dankesrede: „Ich war ein Halunke in meinem Leben. Ich war selbstsüchtig. Ich war manchmal grausam. Es war schwer mit mir zu arbeiten. Ich bin dankbar dafür, dass so viele hier in diesem Saal mir eine zweite Chance gegeben haben.“

Foto: Kevin Winter / Getty Images