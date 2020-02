Razzien gegen Callcenter-Bande: Festnahmen in NRW und Türkei

Razzien gegen Callcenter-Bande: Die Polizei hat am Mittwochmorgen 22 Geschäfts- und Wohnräume in Nordrhein-Westfalen sowie zwei Callcenter in der Türkei durchsucht. Ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück bestätigte, dass in NRW drei und in der Türkei mehr als 20 Personen festgenommen worden seien.

Die Verdächtigen sollen als sogenannte falsche Polizisten seit 2017 ihre Opfer um mehr als drei Millionen Euro betrogen haben. Die Razzien seien unter anderem in Datteln, Dortmund, Bochum, Rheine und Köln sowie in den türkischen Metropolen Istanbul und Antalya durchgeführt worden.

Callcenter-Bande: Vor allem ältere Menschen gehören zu den Opfern

Den Mitgliedern der etwa 60-köpfigen Bande wird vorgeworfen, ihre meist älteren Opfer aufgefordert zu haben, Geld und andere Wertgegenstände herauszugeben, weil diese angeblich in Gefahr seien, hieß es.

Die Staatsanwaltschaften in Osnabrück und Koblenz ermitteln gegen die Bande. Sie soll für rund 100 Taten in zehn Bundesländern verantwortlich sein, wobei der Schwerpunkt in NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz liegt. Demnach gehören die Verdächtigen zu einer türkischstämmigen Großfamilie aus Datteln in Nordrhein-Westfalen.

