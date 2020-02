Sturm "Victoria" in Großbritannien - Warnung vor Lebensgefahr

Sturm „Victoria“ zieht derzeit über Großbritannien und sorgt für Überschwemmungen, extreme Windböen und Chaos. Besonders betroffen sind der Norden und der Südwesten Englands sowie Wales und Schottland. Behörden veröffentlichten Hunderte Hochwasser-Warnungen. Teile von Wales stuften die Lage sogar als lebensbedrohlich ein.

In ganz Großbritannien fielen am Wochenende Hunderte Flüge wegen des Unwetters aus, vor allem bei der Airline Easyjet, aber auch etliche Flüge von British Airways hoben nicht ab. Betroffen waren Zehntausende Passagiere, von denen viele in den Schulferien verreisen wollten. Auch zahlreiche Zugstrecken und Straßen wurden gesperrt.

Sturm „Victoria“: Video zeigt Fähre, die zu kentern droht

In den sozialen Medien kursierte am Sonntag ein Video von einer Fähre, die bei Wellengang und stürmischer See offenbar zu kentern drohte. Die Fähre soll am Samstag in der schottischen Hafenstadt Ardrossan angelegt haben. In dem Video ist zu sehen, wie das Schiff eine Kurve zur Anlegestelle fährt, gefährlich schwankt und scheinbar zu kippen droht. Im Vordergrund warten Dutzende Autos offenbar darauf, auf die Fähre fahren zu können.

WOW!!! Large boat being tossed about in large waves and strong winds off Ardrossan, Scotland yesterday afternoon 15th February! Video by Douglas Mcintosh via U.K. weather forecasts FB; #severeweather #StormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/CqnHvOaNAU — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 16, 2020

Ob das Video tatsächlich am Samstag aufgenommen wurde und im Zusammenhang mit Sturm „Victoria“ steht, ist bislang nicht gesichert.

Unwetter: Experten halten „Victoria“ für gefährlicher als „Sabine“

Erst vor einer Woche hatte Sturm „Ciara“ – in Deutschland „Sabine“ genannt – in Großbritannien erhebliche Schäden angerichtet. Meteorologen schätzen Sturm „Victoria“ allerdings als noch gefährlicher ein.

Experten gehen davon aus, dass es in einigen Regionen an ein bis zwei Tagen so viel regnen könnte wie sonst in einem ganzen Monat. Da der Boden vielerorts wegen des letzten Unwetters noch aufgeweicht ist, dürften die Folgen den Experten zufolge nun gravierender sein. In Großbritannien wird der aktuelle Sturm nicht „Victoria“, sondern „Dennis“ genannt.

Unwetter – Mehr zum Thema:

Am vergangenen Wochenende hatte Sturmtief „Sabine“ auch in Deutschland gewütet. Kurz danach brachte der neue Sturm „Victoria“ sowohl Orkanböen als auch frühlingshaftes Wetter und Temperaturen um die 20 Grad. An diesem Wochenende wurde ein Waldarbeiter bei Aufräumarbeiten nach Orkantief „Sabine“ tödlich verletzt. (jkali/dpa/afp)