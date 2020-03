Coronavirus: Mehr als 100.000 Infizierte weltweit - 700 Fälle in Deutschland

Coronavirus: Was Reisende jetzt wissen müssen

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt – nicht nur in Deutschland. Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt weiter an: Weltweit sind 100.000 Fälle bestätigt

Auf dem Kreuzfahrtschiff „Grand Princess“, das vor Kalifornien liegt, sind nach 45 Tests 21 Infektionen nachgewiesen

Jetzt sollen alle 3500 Menschen an Bord der „Grand Princess“ getestet werden

Berlin. Das Coronavirus breitet sich weltweit und in Europa weiter aus. In Deutschland gab es am Samstagvormittag knapp 700 bestätigte Infektionen.

Weltweit überstieg die zahl der nachgewiesenen Covid-19-Fälle 100.000. Die weitaus meisten Erkrankungen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind bisher aus China gemeldet worden, von wo die Epidemie sich ausgebreitet hat.

In Europa ist Italien besonders betroffen, von den 4636 bestätigten Infizierten sind bereits 197 gestorben. Das Robert-Koch-Institut, die für Infektionskrankheiten zuständige Bundesbehörde, hat Südtirol zum Risikogebiet erklärt.

Samstag, 7. März 2020: Coronavirus – Mehr als 100.000 Infektionen weltweit

11.33 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen weltweit hat 100.000 überstiegen. Rund 80 Prozent davon wurden in China festgestellt, wo auch die weitaus meisten Todesopfer der Epidemie zu beklagen sind: Fast 3000 Menschen starben an der vom neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

11.15 Uhr: Bisher sind nur 45 Menschen an Bord der „Grand Princess“ auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden – doch von denen haben sich 21 Männer und Frauen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Das Kreuzfahrtschiff liegt von San Francisco; es war gestoppt worden, nach dem ein ehemaliger Passagier nach einer Coronavirus-Infektion starb.

Bei 19 Besatzungsmitgliedern und zwei Passagieren sei eine Infektion nachgewiesen worden, erklärte am Freitag US-Vizepräsident Mike Pence, der von US-Präsident Donald Trump mit der Koordination der Maßnahmen gegen die Epidemie beauftragt wurde.

Pence versicherte, alle 3533 Menschen an Bord würden nun getestet und bei Bedarf an Bord unter Quarantäne gestellt. Der Vizepräsident geht nach eigenen Angaben von einer hohen Zahl an Infizierten unter den rund 1100 Besatzungsmitgliedern aus.

Coronavirus: Irak schließt Grenzübergänge, Kuwait setzt Flüge aus

10.55 Uhr: Der Irak wird Mitte März seine Grenzen zum Iran schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 einzdämmen. Die Regierung rief irakische Bürger im benachbarten Iran dazu auf, in die Heimat zurückzukehren. Irak und Iran haben eine fast 1500 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Die irakischen Flughäfen blieben geöffnet.

Kuwait wird für eine Woche sämtliche Flüge in sieben Länder aussetzen. Flüge von und nach Ägypten, Libanon, Syrien, Bangladesch, Indien, Sri Lanka und auf die Philippinen seien davon betroffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna am Samstag. Die Entscheidung sei vom Kabinett getroffen worden. Kuwait hat nach offiziellen Angaben 61 Fälle des neuen Virus registriert.

10.47 Uhr: Daimler-Chef Ola Källenius warnt vor einer Rückkehr zu wirtschaftlichem Nationalismus in Folge der Coronavirus-Epidemie. „Solche Ereignisse machen immer wieder klar, wie anfällig globale Lieferketten sind“, sagte Källenius dem „Spiegel“: „Aber eine Welt ohne globale Arbeitsteilung wäre eine weniger erfolgreiche.“

In China fahre Daimler derzeit – nach den wegen der Coronavirus-Epidemie verlängerten Neujahrsferien – die Produktion „graduell hoch“. Allerdings werde die Krise bei Daimler Spuren hinterlassen: „Wie groß am Ende die Auswirkungen sein werden, können wir heute nicht absehen, aber klar ist: Sowohl die Produktion als auch der Verkauf werden beeinträchtigt sein.“

Coronavirus – Mehr zu SARS-Covid-19

Die ersten Menschen sollen sich im Dezember in der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. In China kam es anschließend zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen.

Trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen breitete sich das Virus seitdem auf der Welt aus – auch in Deutschland. Dabei scheint die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 vor allem für Menschen mit Vorerkrankung gefährlicher zu sein. Wer zur Coronavirus-Risikogruppe gehört und was Betroffene tun können.

In Europa am stärksten betroffen ist Italien, wo sich besonders viele Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert haben und wo es bislang auch die meisten Todesfälle in Europa gab. Das Auswärtige Amt hat in Sorge vor einer weiteren Coronavirus-Ausbreitung deshalb seine Reisehinweise für Italien aktualisiert. (bekö/lhel/dpa/afp/sid/fmg)