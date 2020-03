Coronavirus: Gibt es bald auch in Deutschland eine Ausgangssperre?

Berlin. Fünf EU-Staaten haben wegen des Coronavirus eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Gibt es so eine Sperre bald auch in Deutschland?

Das Wetter ist frühlingshaft. Die Bäume werden langsam wieder grün. Vögel zwitschern. Die Sonnenstrahlen locken nach draußen, in Parks und Cafés. Noch scheinen die Straßen vielerorts voll. Doch um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, rät die Regierung Abstand zu halten und möglichst viel zu Hause zu bleiben – verpflichtend ist das aber noch nicht.

Bund und Länder haben zwar umfangreiche Maßnahmen vereinbart, um das Coronavirus einzudämmen, eine durch die Regierung angeordnete Ausgangssperre wie in Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und Belgien gehört derzeit aber nicht dazu. Sie wäre aber denkbar, falls die bisher beschlossenen Schritte sich als nicht ausreichend erweisen, um einen raschen Anstieg der Infektionen zu verhindern.

Coronavirus: Eine Ausgangssperre wäre möglich

„Ausgangssperren könnte man auf Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz stützen“, sagt der Staatsrechtler Stephan Brixen von der Universität Bayreuth. „Da das Robert Koch-Institut (RKI) die Gefährdungslage mittlerweile als hoch einschätzt, wäre das begründbar.“ Das RKI setzte die Gefährdungslage am Dienstag von „mäßig“ auf „hoch“ herauf.

Im Infektionsschutzgesetz steht, dass die zuständige Behörde – unter gewissen Voraussetzungen – Menschen verpflichten kann, „den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind“.

Eine Ausgangssperre müsste man sich allerdings auch hierzulande mit Ausnahmen für wichtige Erledigungen, Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit vorstellen. Solche Regelungen gibt es zum Beispiel in Frankreich oder Spanien. Auch in der Nähe der Wohnung mit dem Hund Gassi zu gehen, ist dort weiterhin erlaubt. Wie auch bei der häuslichen Quarantäne drohen hohe Strafen bei Nichteinhaltung der Regeln.

Ausgangssperre: Situation kann sich „Tag für Tag verändern“

Kanzleramtsminister Helge Braun sagte am Dienstagabend im ZDF, im Kabinett werde ein solcher Schritt aktuell nicht erwogen. Die hierzulande getroffenen Maßnahmen seien aber ähnlich. Möglicherweise könne man in zwei Wochen schon erkennen, ob die Maßnahmen Wirkung zeigten und die Zahl der Neuerkrankungen langsamer zunehme.

„Eine formelle Ausgangssperre wird es nicht geben, aber jeder soll sich selbst nochmal überlegen, was sinnvoll ist. Versorgung ist wichtig, klar, aber wir müssen jetzt alle Möglichkeiten ergreifen, um den schlimmen Ausbruch zu verhindern“, so der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Interview mit den ARD-Tagesthemen. „Keiner kann eine Garantie abgeben, dass es klappt, aber es ist die einzig wirksame Maßnahme“, sagte Söder und gab den Hinweis, „dass sich das Tag für Tag verändern kann“.

Diese Maßnahmen wegen des Coronavirus gibt es bisher in Deutschland

Deutschland hat wegen der Coronavirus-Pandemie teilweise seine Grenzen geschlossen. Am Montagmorgen wurden vorübergehend wieder Grenzkontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark eingeführt.

Die schleswig-holsteinischen Inseln der Nord- und Ostsee haben den Zugang für Touristen gesperrt. Der Bund und die Länder hatten sich gemeinsam auf zahlreiche Maßnahmen geeinigt. So bleiben Schulen und Kitas geschlossen – die meisten Bundesländer schließen alle Geschäfte bis auf Versorgungsmärkte.

Auch Bars, Clubs, Kinos, Schwimmbäder sind (fast) überall geschlossen. Dadurch soll das öffentliche Leben weitestgehend ruhen. Die wichtigen Geschäfte wie Apotheken, Drogerien und Lebensmittelläden bleiben geöffnet.

In diesen Ländern gibt es bereits Ausgangssperren

Italien ist in Europa bisher am stärksten von der Pandemie betroffen. Das öffentliche Leben ruht im Land nun schon seit längerer Zeit. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur verlassen, um das Allernotwendigste zu erledigen. Fast alle Läden mit Ausnahme jener zur Versorgung sind zu, Bars und Restaurants ebenfalls.

Italien hatte diese Maßnahmen allerdings in mehreren Schritten über längere Zeit gestreckt eingeführt. In anderen Ländern wurden sie – wohl auch mit Blick auf die Erfahrungen in Italien – schneller umgesetzt.

In Frankreich gilt seit Dienstag eine Ausgangssperre. Die Menschen dürfen das Haus nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Auch Sport sei unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Einschränkungen sollen für mindestens 15 Tage gelten.

Mehr als 100.000 Sicherheitskräfte sollen die Ausgangssperre überwachen. Bei Verstößen drohen 38 Euro Bußgeld. Es könnte aber bald auf 135 Euro erhöht werden, heißt es. Präsident Emmanuel Macron sagte: „Wir sind im Krieg“. In Frankreich soll auch die Armee zum Einsatz kommen, um Kranke aus stark betroffenen Regionen zu verlagern und die dortigen Krankenhäuser zu entlasten.

Wegen der Ausbreitung der Virus-Erkrankung verhängte auch Belgien am Dienstag eine weitgehende Ausgangssperre für seine Bürger. Diese gelte bis zum 5. April, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès in Brüssel. Demnach sollen die Bürger möglichst nur noch zu Arztbesuchen und für Lebensmitteleinkäufe aus dem Haus. Erlaubt bleiben aber auch Sport im Freien und Spaziergänge.

Alle News im Überblick: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

In Spanien gilt seit Sonntag eine Ausgangssperre. Zur Überwachung setzt die spanische Polizei auch Drohnen ein. In Madrid, der in Spanien von der Coronavirus-Krise am stärksten betroffenen Region des Landes, sind mit Lautsprechern ausgestattete Fluggeräte im Einsatz. Die Menschen werden damit aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Seit Inkrafttreten der Ausgangssperre sind die Straßen in Madrid und ganz Spanien nahezu leer. Die Menschen dürfen auch hier nur noch aus dem Haus, um Lebensmittel einzukaufen oder zur Apotheke, zum Arzt und zur Arbeit zu gehen. Den Hund ausführen ist auch erlaubt. Nach Italien ist Spanien in Europa am stärksten betroffen.

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Während Moderatorin und Model Heidi Klum noch auf das Ergebnis ihres Coronatests wartet, wurde ihr Musiker-Ehemann Tom Kaulitz negativ getestet. Andere Prominente wurden allerdings bereits positiv getestet. Foto: Willy Sanjuan / dpa

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Schauspieler Idris Elba, der potenzielle nächste James Bond, ist mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau, Model Sabrina Dhowre, ließ sich nicht testen. Ihr geht es gut. Foto: Jeff Spicer / Getty Images

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Auch „Game of Thrones“-Schauspieler Kristofer Hivju hat sich infiziert und berichtet auf Instagram über leichte Symptome wie bei einer Erkältung. Auf dem Foto ist er zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Gry Molvaer Hivju, zu sehen. Foto: imago images/Starface

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Auch James-Bond-Schauspielerin Olga Kurylenko wurde positiv getestet. Foto: imago images/MediaPunch

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Ebenfalls infiziert: die Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau. Foto: GEOFF ROBINS / AFP



Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert In Deutschland ist der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff positiv getestet worden. Foto: imago images/Horst Galuschka

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Und auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem Virus angesteckt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Gezwungenermaßen zu Hause bleibt auch Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der sich ebenfalls infiziert hat. Foto: Uli Deck / dpa

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Auch der Fußballer und Hannover-96-Profi Jannes Horn hat sich angesteckt. Foto: imago images/Joachim Sielski

Coronavirus- Diese Promis sind mit dem Virus infiziert Hollywood-Star Tom Hanks wurde mittlerweile wieder aus dem australischen Krankenhaus entlassen. Seine Frau Rita Wilson befindet sich weiter im Krankenhaus. Beide wurden positiv getestet. Foto: ROBYN BECK / AFP

Österreich hat die Bewegungsfreiheit seiner Bürger seit Wochenbeginn stark eingeschränkt. Skigebiete, Restaurants, Bars und Geschäfte – bis auf wichtige Läden, wie Supermärkte oder Apotheken – sind geschlossen. Die neun Millionen Einwohner sollen Häuser und Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen, zum Beispiel zur Arbeit oder für dringende Besorgungen, wie den Einkauf von Lebensmitteln.

Spaziergänge sind aber weiter möglich, allerdings sollen sich nirgends mehr als fünf Menschen gleichzeitig aufhalten. Auf den Straßen patrouilliert Polizei, um das zu überwachen. Wenn sich jemand Anweisungen widersetzt, drohen hohe Bußgelder. Die Maßnahmen sind zunächst auf eine Woche befristet.

Auch außerhalb der EU gibt es strenge Regeln wegen des Coronavirus

In der Schweiz wurde am Montag der Notstand erklärt. Die Kantone können damit vom Bund zu einheitlichen Maßnahmen verpflichtet werden. Das öffentliche Leben ist weitgehend lahmgelegt: Restaurants, Märkte, Museen, Freizeitbetriebe, Kinos oder Fitnesscenter sind geschlossen. Öffnen dürfen Lebensmittelläden, Hotels, Tankstellen, Postämter, Bahnhöfe, Banken und die öffentliche Verwaltung.

Eine Ausgangssperre gibt es nicht. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 19. April. Die Schweizer Armee steht mit 8000 Angehörigen bereit, um im medizinischen Bereich und bei Grenzkontrollen auszuhelfen.

In Israel soll im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus auch Überwachungstechnologie zum Einsatz kommen, die sonst für die Terrorbekämpfung genutzt wird. Nach Medienberichten sollen die Handys von Kranken und Verdachtsfällen geortet werden, um angeordnete häusliche Quarantäne zu überwachen. Außerdem sollen über die Standortdaten der Handys Menschen identifiziert werden, die möglicherweise mit Kranken in Kontakt waren.

Diese könnten dann direkt über ihre Handys informiert und dazu aufgerufen werden, sich in Heimquarantäne zu begeben oder sich testen zu lassen. Israel will außerdem leerstehende Hotels umfunktionieren, um leicht erkrankte Patienten unterzubringen. Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt. Seit Dienstag darf keiner mehr ans Meer, in öffentliche Parks, auf Spielplätze und in Einkaufszentren.

US-Präsident Donald Trump rief die Amerikaner dazu auf, Ansammlungen von mehr als zehn Menschen zu vermeiden, auf nicht notwendige Reisen und auf Besuche von Bars und Restaurants zu verzichten.

Coronavirus – Mehr zum Thema

(dpa/bef)