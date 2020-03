So, 29.03.2020, 13.22 Uhr

Das Elsass ist derzeit ein Krisengebiet. In der ostfranzösischen Region sind aufgrund der Corona-Pandemie die Krankenhäuser überlastet, Patienten werden in andere Regionen Frankreichs und nach Deutschland verlegt. AFPTV hat Einblick in ein Krankenhaus in Colmar bekommen.